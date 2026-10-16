Lo UAV uy hiếp an toàn hàng không, cắm biển cấm bay quanh sân bay Đà Nẵng, Chu Lai

Yêu cầu đăng ký sử dụng UAV theo quy định

Ngày 16/10, UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo về tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái và các vật thể bay khác đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Cơ quan chức năng cắm biển cấm bay tại khu vực phường Sơn Trà.

Theo UBND TP Đà Nẵng, phương tiện bay không người lái (UAV) cũng như các vật thể bay khác đã dần trở thành xu hướng tất yếu của cuộc sống.

Bên cạnh những lợi ích mang lại cho sự phát triển kinh tế - xã hội, việc sử dụng các thiết bị này không đúng quy định, đặc biệt việc hoạt động trong khu vực cấm bay, khu vực hành lang cất, hạ cánh của sân bay đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh, an toàn hàng không và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, từ ngày 17 - 24/2/2026, UAV xâm phạm vùng cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến 107 chuyến bay bị đình trệ. Đáng lo ngại, UAV nguy cơ cao va chạm với tàu bay có thể gây sự cố hoặc tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về thực trạng, hậu quả của UAV và các vật thể bay khác đe dọa an ninh hàng không; các quy định của pháp luật và phương pháp, biện pháp phòng tránh vi phạm liên quan đến UAV, phương tiện bay khác…

Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng UAV và các vật thể bay khác xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay.

Đầu năm 2026, UAV xâm phạm vùng cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến 107 chuyến bay bị đình trệ.

Điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng UAV và các vật thể bay khác làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay.

UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa kinh doanh UAV; quản lý, giám sát việc sử dụng UAV thông qua việc cấp phép bay; thực hiện các giải pháp tuyên truyền, công bố công khai vùng, khu vực cấm bay.

Chỉ đạo lực lượng quân sự cấp xã phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã tổng rà soát, thống kê toàn diện các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung cấp linh kiện, kinh doanh dịch vụ hoặc sở hữu, sử dụng UAV và các vật thể bay khác, yêu cầu đăng ký sử dụng theo quy định, cam kết không sử dụng trong khu vực cấm bay, hạn chế bay (hoàn thành trước 20/10/2026).

Nhiều địa phương đã tuyên truyền, cắm biển cấm bay UAV

Theo tìm hiểu, đến nay có nhiều xã phường tại Đà Nẵng đã cắm biển cấm bay UAV, đồng thời đăng tải thông tin tuyên truyền về việc này.

Người sở hữu UAV phải đăng ký sử dụng theo quy định.

Tại phường Hội An Tây, công an phường cho biết, địa bàn phường nằm trong khu vực an toàn đường cất cánh, hạ cánh Cảng hàng không quốc Tế Đà Nẵng. Địa bàn có vị trí đặc biệt nhạy cảm về an ninh, an toàn hàng không; việc sử dụng trái phép UAV và các thiết bị bay… có thể đe dọa, uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không.

Tại phường Sơn Trà, lực lượng công an phường vừa phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng tiến hành cắm biển cảnh báo ba khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn phường Sơn Trà gồm: Khu vực cầu Thuận Phước trước khách sạn Goldenbay; khu vực chùa Linh Ứng và khu vực cảng Tiên Sa.

Khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, xã Tam Mỹ nằm trong hành lang an toàn hàng không, vệt bay cất/hạ cánh và khu vực tiếp giáp phụ cận của Cảng hàng không Chu Lai. Do đó, toàn bộ địa bàn xã được xác định là vùng cấm bay/ hạn chế bay nghiêm ngặt nhằm phòng tránh nguy cơ va chạm, cản trở các chuyến bay dân dụng và quân sự.

Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Tam Mỹ tổ chức ra quân đặt biển báo cấm bay đối với phương tiện bay không người lái (UAV) và các vật thể bay khác trên địa bàn xã Tam Mỹ.

Đà Nẵng có hai cảng hàng không là Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn thứ ba của cả nước, là cửa ngõ giao thương quốc tế huyết mạch. Cảng hàng không Chu Lai được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế, trung chuyển hàng hóa quốc tế và khu vực, dùng chung dân sự, quân sự. Xuất phát từ vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, các cảng hàng không luôn được xác định là mục tiêu quan trọng cần bảo vệ.