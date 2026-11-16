Lộ tỷ lệ phân bổ lô trái phiếu 100 tỷ đồng của Điện Máy Xanh: Tổng Giám đốc nhận phần lớn nhất

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền cho 15 lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty cũng như các đơn vị liên doanh, liên kết.

Theo phương án công bố, chương trình này được thiết kế nhằm khuyến khích đội ngũ quản lý gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp trong dài hạn.

Quyền lợi của người tham gia sẽ gắn với kết quả kinh doanh của Điện Máy Xanh trong 5 năm đầu tiên kể từ khi công ty hoàn tất IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán, tương ứng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong danh sách phân bổ, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc công ty được phân bổ mua 395 trái phiếu, tương đương gần 40% tổng lượng chào bán.

Xếp thứ hai là ông Quách Vĩnh Nam, Giám đốc Bán hàng Toàn quốc, với 169 trái phiếu, chiếm khoảng 17%.

Như vậy, riêng hai lãnh đạo này được phân bổ tổng cộng 564 trái phiếu, tương ứng hơn 56% lượng phát hành dự kiến.

Mỗi trái phiếu có giá chào bán 100 triệu đồng. Với tổng khối lượng 1.000 trái phiếu, Điện Máy Xanh dự kiến thu về 100 tỷ đồng. Thời gian triển khai đợt chào bán dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Danh sách chào bán riêng lẻ 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền cho 15 lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của Điện Máy Xanh. Nguồn: Điện Máy Xanh.

Về điều kiện chuyển nhượng, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong toàn bộ thời hạn, ngoại trừ trường hợp thừa kế hoặc chuyển nhượng theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Chứng quyền phát hành kèm theo cũng không được chuyển nhượng độc lập hoặc tách rời khỏi trái phiếu.

Do đợt phát hành chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước, số cổ phiếu phát hành để thực hiện quyền từ chứng quyền cũng chỉ được phân phối cho nhóm nhà đầu tư này. Theo Điện Máy Xanh, quy định nhằm bảo đảm tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp.

Trong trường hợp người được phân bổ không đăng ký mua hoặc không thanh toán hết số trái phiếu trong thời hạn quy định, HĐQT có thể tiếp tục phân phối phần còn lại cho những người khác thuộc danh sách ban đầu, với mức giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Mới đây, Điện Máy Xanh vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt ới tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.535 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 9/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/12.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), công ty mẹ đang sở hữu 85,96% vốn dự kiến nhận về khoảng 2.179 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức này.

Về tình hình kinh doanh, chuỗi bán lẻ này ghi nhận doanh thu hợp nhất 112.430 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ các cửa hàng hiện hữu, doanh thu trả chậm, kênh trực tuyến và chuỗi EraBlue tại Indonesia.

Riêng tháng 10, doanh thu của Điện Máy Xanh đạt hơn 12.900 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm và tăng 4% so với tháng trước.