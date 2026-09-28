Lở tuyết tại Nepal khiến 2 người thiệt mạng, 12 người mất tích

Ngày 27/9, một trận lở tuyết xảy ra tại núi Himlung(Nepal), trong điều kiện thời tiết xấu khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người còn lại.

Trận lở tuyết xảy ra tại núi Himlung, một đỉnh núi cao 7.126 m thuộc huyện Manang, miền bắc trung tâm Nepal, theo ông Mukti Prasad Khanal, người đứng đầu chính quyền huyện.

Các quan chức cho biết tất cả những người thiệt mạng và mất tích trong vụ việc đều là công dân Nepal.

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Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng để đưa 2 thi thể và 10 người sống sót từ khu vực núi xuống một thị trấn gần đó. Theo ông Khanal, hoạt động tìm kiếm những người mất tích dự kiến được nối lại từ rạng sáng thứ Hai.

Vụ lở tuyết xảy ra trong bối cảnh Nepal đang trải qua thời tiết khắc nghiệt.

Chính quyền đã đưa ra cảnh báo về điều kiện thời tiết nguy hiểm trên khắp quốc gia vùng Himalaya vào cuối tuần qua.

Mưa đã xuất hiện tại nhiều khu vực từ thứ Năm, trong khi tuyết rơi tại các vùng núi phía bắc. Công tác cứu hộ tại núi Himlung tiếp tục được triển khai trong điều kiện thời tiết được dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp.

Nepal hiện vẫn đang khắc phục hậu quả của đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 8. Thảm họa đã cuốn trôi nhiều ngôi làng, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 6.000 người mất tích.