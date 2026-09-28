Lở tuyết ở Nepal khiến ít nhất 2 người chết, 12 người mất tích

Theo The Washington Post, dẫn thông tin từ Associated Press, vụ lở tuyết xảy ra hôm 27/9 tại núi Himlung, một đỉnh núi cao 7.126 m ở miền bắc-trung Nepal. Thông tin được ông Mukti Prasad Khanal, quan chức hành chính cấp cao của huyện Manang, nơi có ngọn núi, xác nhận.

Toàn bộ những người thiệt mạng và mất tích đều là công dân Nepal. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 thi thể cùng 10 người sống sót rời khỏi khu vực núi bằng trực thăng và đưa họ tới một thị trấn gần đó.

Hoạt động tìm kiếm những người còn mất tích dự kiến được nối lại vào sáng 28/9, khi điều kiện ánh sáng cho phép lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực.

(Ảnh minh họa: kathmandupost)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời tiết tại Nepal diễn biến xấu. Nhà chức trách trước đó đã cảnh báo về tình trạng thời tiết khắc nghiệt trên khắp quốc gia vùng Himalaya trong dịp cuối tuần. Mưa xuất hiện tại nhiều khu vực của Nepal từ ngày 24/9, trong khi các vùng núi phía Bắc có tuyết rơi.

Núi Himlung nằm trong khu vực Himalaya và là một trong những đỉnh núi cao của Nepal. Địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết bất lợi khiến công tác cứu hộ tại khu vực gặp nhiều khó khăn.

Vụ lở tuyết cũng xảy ra trong thời điểm Nepal vẫn đang khắc phục hậu quả của đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 8. Theo AP, trận lũ đã cuốn trôi nhiều ngôi làng, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 6.000 người mất tích.

Thông tin về vụ lở tuyết tại Himlung được cập nhật trong ngày 27/9 và con số thương vong, mất tích có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ mở rộng tìm kiếm.