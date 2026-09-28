Lở tuyết ở Nepal: Ít nhất hai người thiệt mạng, 14 người mất tích

Trận lở tuyết xảy ra tại khu vực núi Himlung Himal, cao 7.126 m, gần biên giới Nepal - Tây Tạng vào sáng 27/9. Những người thiệt mạng và mất tích đều là hướng dẫn viên leo núi hoặc nhân viên của các công ty tổ chức chuyến thám hiểm tại Nepal, đang chuẩn bị trại căn cứ để đón khách tham gia các chuyến leo núi.

Hiệp hội Hướng dẫn viên Núi Quốc gia Nepal cho biết có tổng cộng 14 nhân viên hậu cần và hai hướng dẫn viên leo núi thuộc các công ty khác nhau mất tích sau trận lở tuyết. Hai hướng dẫn viên sau đó được tìm thấy nhưng đều đã thiệt mạng.

Khu vực núi Himlung Himal, Nepal. Ảnh: nepalclimbinginfo

Số người có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa được xác định chính xác. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 22 người ở trại căn cứ khi lở tuyết xảy ra.

Bibhuti Chand Thakur, người đứng đầu công ty du lịch Himalayan Holidays Nepal, cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai. "Khả năng sống sót vẫn cao vì tuyết còn mới", ông nói, đồng thời cho biết chưa thể xác định chính xác số người mất tích hoặc sống sót do khu vực này hẻo lánh và bị mất liên lạc.

Nhà chức trách Nepal đã cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt trên cả nước trong cuối tuần. Mưa bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ 24/9, trong khi tuyết rơi được ghi nhận tại các vùng núi cao ở phía bắc. Thời tiết xấu làm gián đoạn giao thông và các tuyến trekking, đồng thời buộc giới chức đình chỉ hoạt động leo núi và trekking trên một số ngọn núi.

Nepal có 8 trong số 14 ngọn núi cao hơn 8.000 m trên thế giới, trong đó Everest là điểm đến nổi tiếng nhất. Hoạt động trekking và leo núi đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước này.

Vụ lở tuyết xảy ra trong lúc Nepal vẫn đang khắc phục hậu quả các trận lũ nghiêm trọng hồi tháng 8, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.