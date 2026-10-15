Lộ trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng đến năm 2030

Điểm mới của dự thảo là lần đầu tiên tích hợp các điều chỉnh chi phí tiêu chuẩn ngay từ giai đoạn lập kế hoạch ngân sách nhằm hạn chế tình trạng phải cân đối dự toán vào cuối năm do phát sinh chi phí.