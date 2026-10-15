Lộ trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng đến năm 2030
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 9/10/2026, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Kế hoạch đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/lo-trinh-xay-dung-he-thong-an-sinh-xa-hoi-da-tang-den-nam-2030-305360.htm