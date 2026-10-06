Lộ trình tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên khai trương từ 8/10

Tuyến buýt điện có trợ giá, khai trương ngày 8/10

UBND TP Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất bổ sung tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt điện có trợ giá, kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên, dự kiến khai trương từ ngày 8/10/2026.

Hà Nội sắp khai trương tuyến buýt điện có trợ giá đi Hưng Yên. Ảnh minh hoạ.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện trên trục hành lang phía Đông Nam, Tây Nam Hà Nội kết nối với tỉnh Hưng Yên đang có các tuyến xe cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh có trợ giá và không trợ giá gồm tuyến 40, 47, 69, 202, 205, 207, 208 và 209.

Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển nhanh của các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên như Vinhomes Ocean Park, Ecopark... nhu cầu đi lại bằng vận tải hành khách công cộng đang gia tăng cả về quy mô và chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, các tuyến hiện hữu chủ yếu đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản, chưa tạo được sự kết nối trực tiếp giữa mạng lưới xe buýt trợ giá của Hà Nội với Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên và các khu vực phát triển động lực của địa phương. Điều này làm hạn chế khả năng tiếp cận vận tải hành khách công cộng của người dân, đồng thời chưa phát huy đầy đủ hiệu quả của hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đã được đầu tư.

Do đó UBND TP Hà Nội cho rằng, việc bổ sung tuyến buýt điện nhằm phát triển mạng lưới giao thông vận tải công cộng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường liên kết vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại.

Tuyến buýt điện dài khoảng 60km

Theo phương án Hà Nội đề xuất, tuyến có tên Bến xe Gia Lâm (thành phố Hà Nội) - Bến xe Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Điểm đầu là Bến xe Gia Lâm và điểm cuối là Bến xe Hưng Yên. Tuyến có cự ly dự kiến khoảng 60km, với 60-80 lượt xe/ngày.

Cụ thể, chiều từ Hà Nội đi Hưng Yên, xe xuất phát từ Bến xe Gia Lâm, đi theo Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận - Lý Thánh Tông (Khu đô thị Vinhomes Ocean Park) - đường Giáp Hải (Khu đô thị Ecopark) - ĐT379 - quốc lộ 39A - Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) và vào Bến xe Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, tuyến đi vào đường Nguyễn Văn Linh, quay đầu tại vòng xuyến Điện Biên - Tô Hiệu, sau đó tiếp tục trên đường Nguyễn Văn Linh và quay đầu tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Tôn Thất Tùng trước khi về Bến xe Hưng Yên.

Chiều từ Hưng Yên về Hà Nội, xe xuất phát từ Bến xe Hưng Yên, theo Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 39A - ĐT379 - đường Giáp Hải (Khu đô thị Ecopark) - Lý Thánh Tông (Khu đô thị Vinhomes Ocean Park) - Lý Thánh Tông - Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Khảm và kết thúc tại Bến xe Gia Lâm.

Như vậy, tuyến buýt điện mới sẽ kết nối trực tiếp khu vực Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên, đồng thời đi qua các khu đô thị lớn như Vinhomes Ocean Park, Ecopark và các tuyến đường huyết mạch trên hành lang Hà Nội - Hưng Yên.

Để chuẩn bị đưa tuyến vào khai thác, UBND TP Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Xây dựng Hưng Yên chủ trì, phối hợp với đơn vị vận hành và Sở Xây dựng Hà Nội triển khai các công việc cần thiết.

Theo đó, tuyến buýt điện kết nối Hà Nội với Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên dự kiến khai trương ngày 8/10/2026. Việc bổ sung tuyến buýt điện được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối vận tải hành khách công cộng giữa Hà Nội và Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực phát triển kinh tế - xã hội dọc hành lang liên vùng.

Đồng thời, việc sử dụng xe buýt điện trên tuyến kết nối liên tỉnh cũng phù hợp với định hướng phát triển phương tiện giao thông xanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với Hưng Yên.