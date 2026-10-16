Lộ trình triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

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Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội nhằm tăng cường kết nối, tích hợp, trao đổi và khai thác thông tin giữa hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với hệ thống định danh điện tử, phục vụ công tác quản lý thông tin người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Qua đó, tạo thuận lợi cho người hưởng trong việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; từng bước nâng cao hiệu quả, an toàn, minh bạch trong công tác chi trả, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định việc triển khai phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định danh và xác thực điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Bảo đảm thống nhất giữa thông tin người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, người được người hưởng ủy quyền nhận chế độ và thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Quá trình thực hiện không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc giải quyết hưởng chế độ và tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hướng dẫn về xác định, sử dụng tài khoản; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin người hưởng; đồng thời hoàn thiện kết nối giữa hệ thống định danh điện tử với hệ thống phần mềm của ngành.

Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng trong quá trình đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản cũng được chú trọng nhằm giúp người dân tiếp cận và thực hiện thuận lợi.

Theo lộ trình, trong tháng 10/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung xây dựng, hoàn thiện các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu.

Trong tháng 11 và 12/2026, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, ban hành hướng dẫn và kết nối hệ thống theo phương án thống nhất.

Năm 2027, việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức theo quy định và lộ trình triển khai.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người hưởng. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được tiếp nhận, giải đáp, xử lý kịp thời.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội là bước đi nhằm hiện đại hóa công tác chi trả chính sách, tăng cường ứng dụng dữ liệu số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, an toàn và minh bạch. Đồng thời, bảo đảm việc giải quyết và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.