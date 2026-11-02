Lộ trình tăng lãi suất của các NHTW lớn chưa kết thúc

Dưới đây là tình hình lãi suất tại các NHTW thuộc nhóm 10 nền kinh tế phát triển (G10), được sắp xếp theo thứ tự từ mức lãi suất chính sách cao nhất đến thấp nhất.

1. Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve bank of Australia)

RBA không nhóm họp vào tháng 10. Tuy nhiên cơ quan này đã tăng lãi suất tới 4 lần trong năm nay. Gần đây nhất, RBA đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ 4,35% lên 4,60% vào ngày 29/9, đồng thời phát đi tín hiệu có thể còn tăng thêm lãi suất.

“Hội đồng Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp mà họ cho là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu một cách bền vững, bao gồm cả việc tiếp tục tăng mục tiêu lãi suất tiền mặt nếu cần thiết”, RBA cho biết trong thông cáo chính sách phát đi sau quyết định tăng lãi suất hôm 29/9.

Quyết định chính sách tiếp theo của cơ quan này sẽ được đưa ra vào ngày mai (thứ Ba, 3/11). Hiện thị trường dự báo khả năng cao sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

2. NHTW Na Uy (Norges Bank)

Norges Bank cũng sẽ nhóm họp trong tuần này. Trước đó, cơ quan này từng gây bất ngờ cho thị trường khi tăng lãi suất vào tháng 5 và tiếp tục hành động tương tự vào tháng 9, đồng thời để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa trong tương lai.

Lạm phát cơ bản hàng năm của Na Uy đạt 3,0% trong tháng 9, cao hơn một chút so với dự báo 2,9% của Norges Bank.

3. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)

Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4,00% vào thứ Tư tuần trước (28/10) với lý do chờ đợi thêm bằng chứng về lạm phát.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng, một lý do nữa khiến Fed thận trọng với việc tăng lãi suất vào tuần trước là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong tuần này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất. Ông cũng đã chỉ trích mạnh mẽ động thái tăng lãi suất vào tháng 9 của Fed, cáo buộc các nhà hoạch định chính sách là “thù địch” và “thiên vị”.

Cũng chính bởi vậy, giới chuyên gia và cả thị trường đều cho rằng, động thái chính sách vừa qua của Fed chỉ là tạm dừng và cơ quan này sẽ còn tiếp tục thắt chặt tiền tệ khi mà lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu nóng hơn trong tháng 9.

Hiện các nhà giao dịch dự báo xác suất 80% sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm ít nhất một, hoặc có thể là hai đợt tăng nữa trong năm 2027.

4. NHTW Anh (Bank of England – BOE)

BOE vẫn chưa tăng lãi suất trong năm nay, nhưng tình hình này nhiều khả năng sẽ thay đổi tại cuộc họp chính sách tuần này.

Trong phát biểu mới đây, Thống đốc BOE Andrew Bailey cũng khẳng định, cơ quan này không thể chờ đợi bằng chứng xác thực về "tác động vòng hai" - tình trạng lạm phát cao hơn lan sang quá trình thiết lập tiền lương và giá cả - vì nếu đợi đến lúc đó thì đã quá muộn.

Vì vậy, thị trường gần như chắc chắn là BOE sẽ tăng lãi suất vào thứ Năm tới (5/11), dựa trên các dữ liệu gần đây như lạm phát tháng 9 cao hơn dự kiến ​​và tốc độ tăng lương đang tăng tốc. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng với tốc độ hàng năm là 3,5% trong tháng 9, cao hơn mức dự báo 3,0% mà BOE đưa ra hồi tháng 7.

"Họ (BOE) ngày càng rơi vào thế buộc phải hành động, dù muốn hay không”, Stefan Koopman - chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Rabobank nhận định.

5. Ngân hàng Dự trữ New Zealand (Reserve Bank of New Zealand - RBNZ)

RBNZ đã gây bất ngờ cho thị trường khi quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2,75% vào ngày 28/10, thay vì thực hiện đợt tăng lãi suất thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên trong phát biểu tại buổi họp báo sau đó, Thống đốc RBNZ Anna Breman cho biết khả năng ngân hàng sẽ tăng lãi suất chuẩn vào tháng 12 là "rất cao".

Thị trường hiện ước tính xác suất xảy ra điều này là khoảng 80%.

6. NHTW châu Âu (ECB)

ECB cũng đã giữ nguyên lãi suất vào ngày 29/10. Tuy nhiên quyết định này được thị trường coi là "giữ nguyên lãi suất theo hướng thắt chặt" (hawkish hold): giữ lãi suất không đổi nhưng cảnh báo rằng các rủi ro lạm phát đang gia tăng.

Theo các nhà phân tích, thách thức cấp bách nhất đối với ECB lúc này là sự gia tăng mạnh mẽ của phí bù rủi ro nợ công tại Pháp, xuất phát từ mối lo ngại ngày càng lớn của các nhà đầu tư về gánh nặng nợ nần và lộ trình tài khóa không chắc chắn của quốc gia này.

Tuy nhiên những phát biểu của nhiều nhà hoạch định chính sách của ECB chỉ một ngày sau đó cho thấy, việc giữ nguyên lãi suất hôm 29/10 chỉ là tạm hoãn và một đợt tăng vào tháng 12 là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà đầu tư nhận định xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là khoảng 2/3, đồng thời dự báo sẽ có thêm gần 3 đợt tăng lãi suất trong năm tới, bên cạnh hai đợt tăng đã thực hiện trước đó trong năm nay.

7. NHTW Canada (Bank of Canada – BoC)

BoC đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm vào thứ Tư tuần trước (28/10) đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, Thống đốc BoC Tiff Macklem cho biết, chính sách tiền tệ hiện tại vẫn ở mức nới lỏng nhẹ.

Theo đó, mặc dù đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5%, song mức lãi suất này vẫn thấp hơn con số 2,75% mà BoC ước tính là ngưỡng trung lập, không gây thắt chặt cũng không thúc đẩy mở rộng nền kinh tế.

BoC cũng nâng dự báo lạm phát cho năm 2027 từ mức 2,0% (đưa ra vào tháng 7) lên 3,1%.

8. NHTW Thụy Điển (Riksbank)

Mặc dù từ lâu đã nghiêng về lập trường nới lỏng chính sách, thế nhưng giờ đây Riksbank dường như đang chuẩn bị tăng lãi suất và thị trường hiện dự báo xác suất xảy ra đợt tăng lãi suất vào tuần này là khoảng 80%.

Đầu tháng này, Thống đốc Riksbank Erik Thedeen cho biết có cơ sở vững chắc để tăng lãi suất, khi nền kinh tế đang hoạt động tốt hơn mong đợi và rủi ro lạm phát vượt mục tiêu đã gia tăng.

9. NHTW Nhật Bản (Bank of Japan – BOJ)

BOJ cũng giữ nguyên lãi suất vào thứ Sáu tuần trước (29/10) đúng như dự đoán của thị trường. Cơ quan này tuyên bố đã đạt thắng lợi trong cuộc chiến kéo dài gần 14 năm nhằm chạm tới mục tiêu lạm phát, đồng thời phát tín hiệu sẽ cảnh giác với các rủi ro lạm phát – gợi mở khả năng có thể sớm có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

Trong báo cáo về Triển vọng kinh tế và lạm phát mới nhất, BOJ cho biết, các rủi ro đối với triển vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang nghiêng về phía tăng. “Vẫn tồn tại nguy cơ kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn sẽ gia tăng, khiến lạm phát CPI cơ bản vượt lên trên mục tiêu ổn định giá cả”.

“Việc duy trì lạm phát CPI cơ bản ở mức khoảng 2% là rất quan trọng để ngăn ngừa rủi ro lạm phát CPI cơ bản tăng vượt quá mục tiêu ổn định giá cả 2%, từ đó tránh gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế trong tương lai”, BOJ nhấn mạnh và khẳng định: "Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ, tùy theo diễn biến của hoạt động kinh tế, giá cả cũng như các điều kiện tài chính”.

Hiện thị trường đang kỳ vọng rất lớn là BOJ sẽ tăng lãi suất lên 1,5% trong tháng 12 tới.

10. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB)

SNB dự kiến ​​sẽ duy trì lãi suất chính sách ở mức 0% trong những tháng tới. Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy các nhà hoạch định chính sách cho rằng các điều kiện tiền tệ hiện tại là "phù hợp" để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát.