Chỉ sau hơn một tháng tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ tại Abyei, trong bối cảnh tình hình an ninh còn diễn biến phức tạp, Đội Công binh số 5 Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng những kết quả thiết thực, được lãnh đạo Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) đánh giá cao.