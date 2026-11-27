Lộ trình kiểm soát khí thải xe máy, mở rộng vùng phát thải thấp tại Hà Nội
Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy nhằm triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình đề ra. Cùng với việc kiểm soát niên hạn xe máy quá hạn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thành phố Hà Nội cũng lên kế hoạch thiết lập hệ thống các trạm kiểm định khí thải xe nhằm triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lo-trinh-kiem-soat-khi-thai-xe-may-mo-rong-vung-phat-thai-thap-tai-ha-noi-1767833.html