Lộ trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh vừa thông tin chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh dự kiến đi qua quãng đường 26 km

Sau lễ truy điệu sáng 14/10, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình). Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8h45 phút, các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ dự kiến đi qua những tuyến đường:

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26 km, theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Lộ trình đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố

Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của ban tổ chức, lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự các xã, phường Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các liệt sĩ.

Người dân có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tiễn biệt cần bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.