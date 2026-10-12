Lộ trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM
Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quãng đường dự kiến khoảng 26km) gồm 4 đợt: Đợt 1 dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45, các đợt 2-3-4 tiếp tục di chuyển và hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10. Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/lo-trinh-dua-731-liet-si-tu-cong-vien-van-hoa-le-thi-rieng-den-nghia-trang-liet-si-tphcm_198696.html