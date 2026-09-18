Lộ trình diễu hành đèn lồng trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương
Tối 19/9, hoạt động diễu hành đèn lồng - một trong những điểm nhấn của Lễ hội Ánh sáng biên cương năm 2026 sẽ diễn ra. Đoàn diễu hành gồm các mô hình đèn lồng sáng tạo, kết hợp trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục hóa trang theo chủ đề và các tiết mục biểu diễn đường phố hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, sôi động, tăng trải nghiệm cho Nhân dân và du khách.
Báo Lạng Sơn điện tử xin thông tin đến quý độc giả lộ trình diễu hành đèn lồng trong khuôn khổ lễ hội.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lo-trinh-dieu-hanh-den-long-trong-khuon-kho-le-hoi-anh-sang-bien-cuong-5104801.html