Lộ trình di chuyển qua khu vực thi công cầu Tứ Liên

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11/11/2026. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời là chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản sau 11 năm.