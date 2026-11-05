Lộ trình di chuyển qua khu vực thi công cầu Tứ Liên
Từ ngày 21/10, một số tuyến đường thuộc khu vực Âu Cơ - Nghi Tàm và nút giao Thanh Niên - Yên Phụ được điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua khu vực thi công vào giờ cao điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lo-trinh-di-chuyen-qua-khu-vuc-thi-cong-cau-tu-lien-246261105162617174.htm