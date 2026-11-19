Quy hoạch tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (Nguồn: Công ty cổ phần Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ).

Bộ Xây dựng vừa giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam làm việc với UBND TP.HCM để nghiên cứu đề xuất triển khai đồng bộ các bến cảng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, có tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý trong quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết kết cấu hạ tầng hàng hải cảng biển TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng chủ trì tham mưu giải quyết đề nghị giao, cho thuê đất và khu vực biển đối với phần diện tích còn lại của Dự án theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM, đề nghị điều chỉnh cách thức triển khai Dự án theo hướng đầu tư đồng bộ toàn bộ hệ thống bến cảng, thay vì thực hiện phân kỳ kéo dài như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, chủ đầu tư mong muốn triển khai đồng thời 5 bến chính có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, tương đương 24.000 TEU, cùng 2 bến phụ tiếp nhận tàu trọng tải từ 70.000 - 150.000 DWT.

Đề xuất này xuất phát từ yêu cầu của thị trường và các hãng tàu container quốc tế trong quá trình chủ đầu tư xúc tiến hợp tác, tìm kiếm khách hàng cho Dự án.

Theo Công ty cổ phần Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ, nhiều hãng tàu container hàng đầu thế giới đề nghị doanh nghiệp sớm thống nhất việc triển khai đồng bộ toàn bộ Dự án để xây dựng kế hoạch khai thác dài hạn, thay vì chia thành nhiều giai đoạn trong khoảng 8 - 10 năm.

Theo đó, các hãng tàu hiện phát triển đội tàu container thế hệ mới có trọng tải lớn, sức chở khoảng 18.000 - 24.000 TEU, khai thác trên những tuyến vận tải xuyên lục địa Á - Âu và Á - Mỹ.

Do đó, các hãng tàu đặc biệt quan tâm đến những cảng nước sâu có năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, công suất khai thác cao, cầu bến dài và khả năng đáp ứng hoạt động khai thác liên tục.

Công ty cổ phần Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ cho biết, công suất giai đoạn đầu của Dự án chỉ khoảng 2 triệu TEU/năm, tương đương 6 - 8 chuyến tàu mỗi tuần, chưa đáp ứng kỳ vọng của các hãng tàu khi nghiên cứu thiết lập tuyến trung chuyển quốc tế qua Việt Nam.

Bên cạnh yêu cầu về quy mô, các hãng tàu lớn còn cần những cam kết dài hạn về công suất khai thác và thời điểm đưa cảng vào hoạt động, trên cơ sở đó xây dựng hợp đồng dịch vụ cảng dài hạn với các điều khoản ổn định về giá dịch vụ và ưu tiên khai thác.

Cùng với việc điều chỉnh phương án đầu tư, Công ty cổ phần Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ còn đề nghị Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM xem xét giao, cho thuê toàn bộ phần diện tích đất và khu vực biển còn lại của Dự án, khoảng 228 ha, theo phạm vi ranh giới đã được UBND TP.HCM xác định để thuận lợi hơn trong tổ chức triển khai, tận dụng vật chất nạo vét theo nguyên tắc sử dụng tuần hoàn, qua đó tiết kiệm chi phí đầu tư.

Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được triển khai tại phường Tân Phước, TP.HCM, do Công ty cổ phần Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp này được thành lập trên cơ sở liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Geleximco - Công ty CP, Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Với tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng, Dự án được chủ đầu tư định hướng xây dựng thành cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận đội tàu container lớn nhất khu vực Đông Nam Á, từng bước phát triển hoạt động trung chuyển container quốc tế.

Theo kế hoạch doanh nghiệp đề xuất, Dự án được tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế của cụm cảng Cái Mép và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam.