Ngày 27/11, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nút giao tuyến đường tránh quốc lộ 1 với đường Cà Mau - Đầm Dơi thuộc địa bàn phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau.

Về hạ tầng cấp nước sinh hoạt đối với tuyến lộ Đầm Dơi - Cà Mau (đoạn qua phường Hòa Thành), Công ty CP Cấp nước Cà Mau đã hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống cấp nước giai đoạn 1 (từ đường Hải Thượng Lãn Ông, với chiều dài 1.250m) và đang hoàn thiện kỹ thuật để đấu nối, cấp nước cho người dân trong tháng 11/2026.

Trong giai đoạn 2 (nối tiếp giai đoạn 1 đến tuyến đường Cà Mau - Hòa Thành, dài khoảng 1.550m), doanh nghiệp đã hoàn tất khâu khảo sát, thiết kế và đang thỏa thuận vị trí lắp đặt tuyến ống với địa phương. Ngay sau khi được UBND phường Hòa Thành chấp thuận, đơn vị sẽ triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.

Riêng, tuyến tránh Quốc lộ 1 qua tỉnh Cà Mau, Công ty CP Cấp nước Cà Mau đang phối hợp với UBND phường Hòa Thành theo dõi mật độ phát triển dân cư và nhu cầu thực tế. Do điều kiện mặt bằng dọc tuyến hiện chưa bảo đảm để lắp đặt đường ống, nên doanh nghiệp sẽ lập phương án đầu tư khi các điều kiện hạ tầng kỹ thuật được đáp ứng.

Về hạ tầng lưới điện, Điện lực Tân Thành đã đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ thế năm 2028 đối với hai công trình trọng điểm tại khu vực này.

Trong đó, tuyến tránh quốc lộ 1 qua Cà Mau đến giáp ranh Đầm Dơi (đoạn từ cầu vượt quốc lộ 1 đến cầu Hòa Trung) dự kiến xây dựng khoảng 9,3km đường dây trung thế, 3km đường dây hạ thế và ba Trạm biến áp (tổng công suất 480 kVA), với tổng mức đầu tư ước tính hơn 8,8 tỷ đồng.

Tuyến đường Đầm Dơi - Cà Mau (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Hòa Trung) dự kiến đầu tư khoảng 4,8km đường dây trung thế, 5,5km đường dây hạ thế và 5 Trạm biến áp (tổng công suất 250kVA), với tổng kinh phí khoảng 5,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đóng điện, công trình dự kiến phục vụ cho khoảng 65 hộ dân.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, các công trình lưới điện nêu trên sẽ chính thức được triển khai sau khi kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn của ngành điện.

Trước đó, cử tri phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau phản ánh việc tuyến tránh quốc lộ 1 qua Cà Mau và tuyến lộ Đầm Dơi - Cà Mau (đoạn qua địa bàn phường) đã hoàn thành, đưa vào khai thác đồng thời được phê duyệt quy hoạch đất ở dọc hai bên đường. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn thiếu hạ tầng điện và nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện, cấp nước để người dân yên tâm sinh hoạt, phát triển kinh tế.