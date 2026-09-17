Lộ trình chuyển đổi sang bệnh án điện tử

Việc chuyển sang bệnh án điện tử là một bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành y tế, góp phần thay đổi cách lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin khám, chữa bệnh. Thay vì phụ thuộc vào hồ sơ giấy cồng kềnh, dữ liệu người bệnh sẽ được lập, cập nhật, ký số, lưu trữ và khai thác trên môi trường điện tử.

Theo Quyết định số 965/QĐ-BYT của Bộ Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 31/12/2026.

Từ ngày 1/1/2027, các bệnh viện công lập trên toàn quốc sẽ không sử dụng bệnh án giấy. Đến năm 2030, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước phấn đấu triển khai bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu và chấm dứt sử dụng bệnh án giấy.

Việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử được thực hiện theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.