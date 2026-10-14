Lộ trình cập nhật ColorOS 17 toàn cầu chính thức cho các dòng máy OPPO, OnePlus và realme

Giao diện người dùng ColorOS 17 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của OPPO khi hệ điều hành này không chỉ phục vụ hệ sinh thái riêng mà còn hợp nhất sang các thiết bị OnePlus và realme. Theo thông báo mới nhất, quá trình triển khai toàn cầu sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2026, ưu tiên nhóm thiết bị đầu bảng trước khi mở rộng dần sang các dòng sản phẩm tầm trung và phổ thông đến đầu năm 2027.

OPPO chuẩn bị phát hành ColorOS 17 cho các thiết bị tương thích

Lịch phát hành ColorOS 17 trên hệ sinh thái OPPO

Dòng sản phẩm OPPO Find X10 series được xác nhận là những thiết bị đầu tiên xuất xưởng với ColorOS 17 cài đặt sẵn sau sự kiện ra mắt ngày 21 tháng 10. Ngay sau đó, đợt nâng cấp diện rộng qua giao thức OTA sẽ bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2026 và kéo dài theo từng giai đoạn cụ thể:

Ngày 29 tháng 10, 2026: OPPO Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro, Find X9.

Ngày 30 tháng 10, 2026: OPPO Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G, Reno16 F 5G.

Tháng 11, 2026: OPPO Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max 5G cùng các mẫu máy thuộc dòng K và F series tương thích.

Tháng 12, 2026: Các thiết bị Reno13 series, K13 series và máy tính bảng Pad 5, Pad 3 series.

Quý 1, 2027: Hoàn tất triển khai cho OPPO Find N2 Flip, Reno12 series, F series và dòng Pad SE.

Cấu hình phần cứng tiêu biểu trên dòng máy nhận ColorOS 17 sớm

Mẫu flagship OPPO Find X9 Ultra là một trong những sản phẩm đầu tiên được tiếp cận phiên bản ColorOS 17. Thiết bị sở hữu nền tảng phần cứng cao cấp nhằm khai thác tối đa hiệu năng của giao diện mới:

Chiến lược hợp nhất phần mềm cho OnePlus và realme

Do những điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, các dòng máy OnePlus và realme trên thị trường quốc tế sẽ chuyển sang sử dụng ColorOS 17 thay vì các giao diện quen thuộc như OxygenOS 17 hay realme UI 8. Đợt cập nhật cho hai thương hiệu này cũng được khởi động đồng thời vào ngày 29 tháng 10 năm 2026.

Nhiều điện thoại OPPO, realme sẽ được cập nhật ColorOS 17

Kế hoạch triển khai cho OnePlus và realme được phân bổ cụ thể như sau:

Ngày 29 tháng 10, 2026: OnePlus 15, OnePlus Pad 4, realme GT 8 Pro, realme GT 8 Pro Dream Edition.

Ngày 30 tháng 10, 2026: OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s, realme GT 7 Pro, realme 16 Pro series.

Tháng 11 và Tháng 12, 2026: Triển khai tới OnePlus Open, Nord series, realme GT series, realme 16/15 series và dòng Narzo.

Quý 1, 2027: Các thiết bị phổ thông gồm OnePlus Nord 4, N6 series, realme P series và realme Note series.

Yêu cầu kỹ thuật và lưu ý khi nâng cấp

Bản nâng cấp ColorOS 17 có kích thước tương đối lớn, dung lượng cài đặt thực tế lên đến vài gigabyte. Do đó, người dùng cần giải phóng tối thiểu 10GB bộ nhớ trong trước khi tiến hành cập nhật để bảo đảm hệ thống có đủ không gian ghi dữ liệu tạm.

Bên cạnh đó, OPPO áp dụng hình thức phát hành theo từng đợt để theo dõi tính ổn định, nên một số khu vực có thể nhận thông báo chậm hơn vài ngày so với mốc công bố. Người dùng cũng được khuyến cáo cập nhật toàn bộ các bản vá hệ điều hành hiện hành để tránh xung đột phần mềm trong quá trình nâng cấp.