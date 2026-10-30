Lộ trình cập nhật Android 17 chính thức cho Samsung, Xiaomi, OPPO và các hãng di động lớn

Hệ điều hành Android 17 đã bước vào giai đoạn triển khai thực tế trên diện rộng, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt công nghệ và tính năng cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị di động. Trong khi Google đã hoàn tất phân phối cho các thiết bị phần cứng của mình, các thương hiệu lớn như Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus và vivo đang tích cực phát hành các phiên bản giao diện tùy biến mới đến người dùng.

Android 17 mang đến khá nhiều thay đổi ấn tượng

Google và Samsung dẫn đầu tốc độ phát hành

Google là thương hiệu tiên phong khi chính thức phát hành Android 17 từ ngày 16/6/2026. Thay vì phân chia theo từng đợt thử nghiệm phức tạp, hãng đã cung cấp đồng thời bản cập nhật cho toàn bộ danh sách hỗ trợ, bao gồm các dòng thiết bị từ Pixel 6 series đến Pixel 10 series, cùng máy tính bảng Pixel Tablet và Pixel Fold.

Về phía Samsung, hãng đang đẩy mạnh tiến độ cung cấp giao diện One UI 9 xây dựng trên nền tảng Android 17. Bản nâng cấp này đã bắt đầu xuất hiện trên hàng loạt thiết bị Galaxy thuộc nhiều phân khúc, từ dòng cao cấp đến các máy tầm trung và phổ thông. Đợt nâng cấp quy mô lớn này đang bước vào giai đoạn phân phối cuối cùng trên toàn cầu.

Đại diện tiêu biểu cho phân khúc cao cấp sẵn sàng trải nghiệm nền tảng mới là Galaxy S26 Ultra với cấu hình mạnh mẽ, sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB cùng hệ thống camera 200MP zoom 100x và viên pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Sự đồng nhất phần mềm giữa OnePlus, OPPO và Realme

Một bước ngoặt công nghệ đáng chú ý trong chu kỳ Android 17 là việc OnePlus và Realme đồng loạt chuyển sang dùng chung nền tảng ColorOS 17 của OPPO, thay thế cho OxygenOS và Realme UI trước đây. Sự hợp nhất này giúp tối ưu hóa tài nguyên nghiên cứu và tăng tốc độ phân phối phần mềm cho các thiết bị thuộc cùng tập đoàn.

Các điện thoại OPPO, realme và OnePlus sẽ cìa đặt chung giao diện ColorOS 17 dựa trên Android 17

Kế hoạch nâng cấp ColorOS 17 được khởi động từ cuối tháng 10/2026 đối với các mẫu flagship như OnePlus 15, OPPO Find X9 series và Realme GT 8 Pro. Sau đó, lộ trình phân phối mở rộng sang các dòng điện thoại tầm trung như Reno series, Realme Pro series và các dòng máy giá rẻ từ tháng 11/2026 kéo dài đến quý 1/2027.

Chiến lược nâng cấp của Xiaomi, vivo và Nothing

Xiaomi lựa chọn phương thức tiếp cận theo từng thị trường cụ thể. Giao diện HyperOS 4 xây dựng trên Android 17 đã được phát hành tại thị trường Trung Quốc từ giữa tháng 10/2026 cho dòng Xiaomi 17 series và Redmi K90 series. Đối với các phiên bản quốc tế, quy trình nâng cấp chính thức sẽ sớm hoàn tất sau khi giai đoạn thử nghiệm beta diện rộng kết thúc.

Xiaomi cũng sớm cập nhật Android 17 cho các điện thoại của mình

Đối với vivo và thương hiệu con iQOO, nền tảng OriginOS 7 trên Android 17 được xuất xưởng từ cuối tháng 10/2026, áp dụng trước tiên cho dòng Vivo X300 và iQOO 15. Tiến trình triển khai sẽ tiếp diễn đến cuối tháng 2/2027 cho các dòng sản phẩm thuộc phân khúc V, Y, T và Z series. Song song đó, Nothing cung cấp Nothing OS 5.0 từ giữa tháng 10/2026 cho Nothing Phone (3) và dự kiến khép lại lộ trình vào giữa tháng 1/2027.

Tổng hợp mốc thời gian phát hành Android 17

Bảng tổng hợp dưới đây giúp người dùng nắm bắt lịch phân phối bản cập nhật hệ điều hành mới nhất theo từng nhà sản xuất:

Nhìn chung, tiến độ cập nhật hệ điều hành còn phụ thuộc vào từng khu vực địa lý và kế hoạch phân phối riêng của mỗi hãng sản xuất. Để đảm bảo thiết bị nhận được bản nâng cấp sớm nhất, người dùng nên chủ động kiểm tra trung tâm cập nhật phần mềm trong phần Cài đặt hệ thống.