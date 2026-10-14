Lô trái phiếu biến chủ nợ thành cổ đông tại TCO Holdings

Tháng 7/2026, toàn bộ trái phiếu chuyển đổi của TCO Holdings được chuyển thành 26 triệu cổ phiếu, giúp hai trái chủ là CTCP Đầu tư Thương mại BP và ông Võ Công Hiền nắm giữ tổng cộng khoảng 45,35% vốn điều lệ sau đúng một năm.

Trong cùng giai đoạn, TCO Holdings đổi tên thành Janus Group, thay đổi phần lớn thành phần cổ đông và HĐQT, thu hẹp vai trò của mảng kinh doanh gạo chủ lực, đồng thời công bố kế hoạch đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới.

Bước ngoặt từ trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi là công cụ huy động vốn cho phép chủ nợ chuyển khoản cho vay thành cổ phiếu theo những điều kiện xác định trước. Với TCO Holdings, đợt phát hành tháng 7/2025 là một cột mốc trong quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu khi các trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi sau một năm.

Theo công bố, TCO Holdings phát hành 2.600 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 9%/năm, đáo hạn ngày 7/7/2026. Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng cộng 26 triệu cổ phiếu mới trị giá 260 tỷ đồng.

Toàn bộ lô trái phiếu do hai cổ đông hiện hữu là ông Dương Minh Hoàng và ông Võ Công Hiền mua. Tại thời điểm đó, ông Hoàng sở hữu 725.100 cổ phiếu TCO của TCO Holdings, còn ông Hiền nắm giữ 1.536.550 cổ phiếu.

Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu sau chuyển đổi cho thấy 26 triệu cổ phiếu mới được phân bổ cho các tổ chức, cá nhân với tỷ lệ khác nhau.

Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, CTCP Đầu tư Thương mại BP nhận 14 triệu cổ phiếu TCO, qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 24,42%, từ mức 0% trước đó.

Cùng đợt phát hành, ông Võ Công Hiền nhận 12 triệu cổ phiếu TCO, tương ứng 20,93%.

Tổng cộng, hai bên nắm giữ 26 triệu cổ phiếu mới, tương đương khoảng 45,35% vốn điều lệ của TCO Holdings. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Thái Huy bị pha loãng do lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Ảnh HĐQT mới của TCO Holdings. Ảnh: DN.

Số tiền 260 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành được sử dụng để thanh toán các khoản vay cá nhân của ông Trần Thanh Vũ (87 tỷ đồng), ông Châu Văn Lương (90 tỷ đồng) và ông Liêm Chánh Thái (83 tỷ đồng).

Trước đó, các khoản vay này cùng khoản vay ngân hàng của TCO Holdings được sử dụng để mua Tòa nhà văn phòng Enterprise Tower, gồm hai tầng hầm và 15 tầng nổi.

Như vậy, đợt phát hành vừa tạo nguồn tiền thanh toán các khoản vay cá nhân, vừa giúp các trái chủ chuyển từ vị thế chủ nợ sang cổ đông nắm giữ tỷ lệ vốn lớn tại doanh nghiệp.

Thương vụ tại TCO Holdings cũng là trường hợp hiếm hoi hoạt động phát hành trái phiếu - thường được sử dụng để huy động vốn trung, dài hạn lại trở thành công cụ để tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Thực tế, những thay đổi về sở hữu đã bắt đầu ngay từ đầu năm 2026. Trong tháng 2 và tháng 3, ông Nguyễn Hoàng Nam, khi đó là chủ tịch HĐQT, bán toàn bộ 5,61 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 17,92% vốn. Ông Bùi Lê Quốc Bảo, khi đó là tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT, cũng bán toàn bộ 6,32 triệu cổ phiếu, tương đương 20,16%.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Thái Huy mua khoảng 6,48 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 20,68% và trở thành cổ đông lớn. Dù lượng cổ phiếu mua vào thấp hơn tổng số cổ phiếu do ông Nam và ông Bảo bán ra, ông Huy vẫn được bầu làm chủ tịch HĐQT tại đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2026.

Tái cơ cấu toàn diện

Tiền thân là doanh nghiệp vận tải và logistics, TCO Holdings niêm yết trên HoSE từ năm 2012. Tháng 11/2023, công ty đổi tên thành TCO Holdings, trước khi chuyển hướng sang kinh doanh lúa gạo trong giai đoạn 2024–2025.

Năm 2024, doanh nghiệp mua gần như toàn bộ Tập đoàn Nam An, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xay xát gạo. Đến tháng 3/2026, công ty đổi tên thành Janus Group.

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2026, ngành nghề kinh doanh gạo chủ lực bị loại khỏi danh mục hoạt động của công ty mẹ, đồng thời định hướng tổ chức lại mảng này thông qua TCO Agri.

Theo kế hoạch, công ty mẹ giữ 51% vốn tại TCO Agri và chuyển nhượng 49% còn lại cho người trực tiếp điều hành nhằm gắn lợi ích của người quản lý với hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục mở rộng thông qua M&A các nhà máy gạo, trong đó có một nhà máy tại Cần Thơ với công suất 1.500–1.700 tấn/ngày.

Janus kỳ vọng việc tái cơ cấu mảng gạo sẽ tạo điều kiện nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty từ 0% lên 49%, qua đó thu hút thêm nguồn lực đầu tư.

Cùng với việc đổi tên, doanh nghiệp bầu HĐQT mới, trong đó bốn trên năm thành viên là nhân sự mới. Ngoài ông Nguyễn Thái Huy giữ chức chủ tịch trong giai đoạn đầu, HĐQT có sự tham gia của các thành viên nước ngoài gồm ông Ching Heng Hoe, ông Shen Tai-An và bà Su Yan.

Biến động sở hữu tiếp tục đi kèm thay đổi nhân sự cấp cao. Chỉ hơn bốn tháng sau khi trở thành chủ tịch HĐQT vào cuối tháng 3/2026, ông Nguyễn Thái Huy rời vị trí vào đầu tháng 8 và đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ.

Người kế nhiệm là ông Ching Heng Hoe, khi đó giữ chức tổng giám đốc. Ông Nguyễn Thế An, nguyên kế toán trưởng, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc.

Ngày 20/8/2026, thông tin công bố ông Huy đã bán toàn bộ khoảng 6,48 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Võ Công Hiền cũng giảm lượng nắm giữ sau các đợt bán trong tháng 8 và tháng 9.

Đến đầu tháng 10, dữ liệu công bố về cổ đông lớn ghi nhận ông La Văn Thêm sở hữu hơn 8,63 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 15,07% vốn điều lệ. Cơ cấu cổ đông lớn của Janus tiếp tục thay đổi sau đợt chuyển đổi trái phiếu tháng 7.

Như vậy chỉ trong vòng vài tháng, Janus liên tiếp thay đổi cơ cấu sở hữu, nhân sự lãnh đạo và định hướng kinh doanh, từ doanh nghiệp có hoạt động vận tải, logistics và kinh doanh gạo chủ lực sang mô hình đầu tư đa ngành với sự tham gia của nhóm cổ đông mới.

Janus công bố các thỏa thuận hợp tác giá trị lên tới 7 tỷ USD.

Tham vọng mới

Cùng với sự thay đổi về cơ cấu sở hữu và cấu trúc hoạt động, Janus cũng đặt ra những kế hoạch kinh doanh khác biệt.

Năm 2026, Janus đặt mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận 52 tỷ đồng, đồng thời công bố kế hoạch đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới đáng chú ý.

Trong lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 200 tỷ đồng xây dựng nhà máy pin lithium-ion sử dụng công nghệ LFP, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Ở lĩnh vực bất động sản, Janus dự kiến đầu tư tối đa 2.000 tỷ đồng để nắm ít nhất 70% lợi ích kinh tế tại một dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ và lưu trú ở Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Dự án do CTCP Thương mại – Dịch vụ Hai Hạnh, đơn vị thuộc hệ sinh thái Phương Trang, làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch M&A tại Pacific Lines, với phương án mua từ 65% đến 90% cổ phần. Các kế hoạch này mở rộng phạm vi hoạt động dự kiến của Janus sang công nghiệp, bất động sản và các lĩnh vực ngoài vận tải, logistics, kinh doanh gạo.

Đến tháng 5/2026, Janus tiếp tục công bố tám thỏa thuận ghi nhớ hợp tác chiến lược, liên quan đến danh mục dự án tiềm năng có tổng quy mô được giới thiệu lên tới 7 tỷ USD.

Đáng chú ý, xuất hiện các thỏa thuận liên quan đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và đối tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, logistics, giáo dục, bảo hiểm.

Trong đó, danh mục dự án được giới thiệu có quy mô khoảng 2 tỷ USD. Phía VDB cho biết sẽ xem xét tài trợ tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với từng dự án đáp ứng điều kiện và vượt qua quy trình thẩm định.

Ngoài ra, Janus cũng công bố đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu AI sử dụng năng lượng hydrogen xanh, với vốn đầu tư giai đoạn đầu có thể lên tới 2 tỷ USD.

Theo doanh nghiệp, định hướng là mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và đa dạng hóa hoạt động. Tuy nhiên, cả tám thỏa thuận mới dừng ở mức ghi nhớ (MOU), chưa xác định mức độ cam kết của các bên, khả năng triển khai cũng như đóng góp thực tế vào doanh thu và lợi nhuận.

Trong lĩnh vực bất động sản, HĐQT Janus mới đây thông qua nghị quyết nhận chuyển nhượng 49% cổ phần tại CTCP Imperium Capital. Thành lập năm 2022, doanh nghiệp này có địa chỉ tại 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh, với hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Quý I niên độ tài chính 2026, tương ứng giai đoạn tháng 10–12/2025, doanh thu thuần của Janus đạt hơn 59 tỷ đồng, giảm 96,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 172 triệu đồng. So với mục tiêu cả năm là doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận 52 tỷ đồng, doanh nghiệp cần triển khai các kế hoạch đầu tư để tạo thêm nguồn thu.