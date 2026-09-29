Lộ thêm dữ liệu đặc biệt nhạy cảm trong vụ tấn công mạng nhằm vào FBI

Theo Reuters, dữ liệu do nhóm tin tặc ShinyHunters cung cấp chứa thông tin chi tiết về nhiệm vụ của nhiều nhân viên FBI.

Trong số này có những người làm việc tại các đơn vị liên quan đến phản gián, an ninh và tình báo, bao gồm nhiệm vụ đối phó hoạt động gián điệp Trung Quốc, tình báo Nga và các tổ chức tội phạm ma túy.

FBI đang điều tra vụ tin tặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của hàng ngàn nhân viên và cựu nhân viên. Ảnh: Reuters

Reuters đã đối chiếu dữ liệu với nhiều nguồn và xác minh thông tin của hơn 20 người có tên trong tài liệu. Tuy nhiên, hãng tin này chưa thể xác thực toàn bộ dữ liệu cũng như nguồn gốc chính xác của số tài liệu này.

Đáng chú ý, dữ liệu mới có sự xuất hiện của các hồ sơ y tế và đánh giá tâm lý của nhân sự FBI, như kết quả đánh giá sức khỏe tâm thần, kiểm tra y khoa và những thông tin sức khỏe khác.

FBI cho biết đang tích cực điều tra vụ việc, nhưng hiện vẫn chưa xác định được điểm xâm nhập là hệ thống của FBI hay một nhà cung cấp bên thứ ba hỗ trợ cổng tuyển dụng FBIJobs.gov.

Trong khi đó, vụ việc đang được chú ý sau khi ShinyHunters tuyên bố khai thác một lỗ hổng trong phần mềm Oracle PeopleSoft để tiếp cận dữ liệu.

Ngày 25-9, đơn vị an ninh mạng Mandiant của Google cho biết, ShinyHunters đang tiến hành một đợt khai thác trên diện rộng lỗ hổng của PeopleSoft.

Nhóm tin tặc từng lợi dụng lỗ hổng này trong các cuộc tấn công từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, chủ yếu nhằm vào các trường đại học.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận lỗ hổng PeopleSoft chính là con đường ShinyHunters sử dụng trong vụ việc liên quan FBI.