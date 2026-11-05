Lộ thái độ của Tăng Thanh Hà khi được mời đóng vai Nam Phương Hoàng hậu

Mới đây, những thông tin hậu trường liên quan đến quá trình lựa chọn diễn viên cho phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, câu chuyện về thái độ của Tăng Thanh Hà khi được hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito ngỏ lời mời đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu cũng lần đầu được hé lộ.

Tăng Thanh Hà từng gây chú ý khi được giới thiệu sẽ đảm nhận vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Theo thông tin từ ê-kíp, việc tìm kiếm nữ diễn viên phù hợp với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu khó khăn hơn dự tính. Suốt gần một năm, đoàn phim đã tổ chức nhiều vòng casting, gặp gỡ các ứng viên và chủ động gửi lời mời đến những gương mặt khác nhưng vẫn chưa tìm được lựa chọn ưng ý.

Nguyên nhân đến từ yêu cầu đặc biệt của nhân vật. Trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, câu chuyện diễn ra khi vua Bảo Đại và Nam Phương đã có 3 người con. Lúc này, Hoàng hậu Nam Phương không còn là một tiểu thư trẻ trung mà đã trở thành người mẹ, người phụ nữ trải qua nhiều biến cố, đồng thời phải đối diện với những rạn nứt trong cuộc hôn nhân.

Chính vì vậy, nữ diễn viên được lựa chọn phải hội tụ đủ ba yếu tố gồm nhan sắc, khả năng diễn xuất và thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Giữa lúc gặp khó khăn, hai đạo diễn bất ngờ được gợi ý cái tên Tăng Thanh Hà. Đến tháng 11/2025, sau gần một năm tìm kiếm, ê-kíp đã có bước ngoặt quan trọng khi tiếp cận nữ diễn viên.

Tăng Thanh Hà bày tỏ thái độ thận trọng khi được mời đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu.

Đáng chú ý, trước lời mời trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà không lập tức nhận lời. Thay vào đó, nữ diễn viên thể hiện thái độ thận trọng, nghiêm túc trước một nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều yêu cầu khắt khe.

Dù niềm đam mê diễn xuất đã được khơi dậy sau thời gian dài tạm gác sự nghiệp, Tăng Thanh Hà vẫn chủ động đề nghị được tiếp xúc kịch bản, định trang và diễn thử. Cô muốn cả bản thân lẫn đoàn phim có đủ cơ sở để xác định sự phù hợp trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Đặc biệt, Ma Ran Đô - người đảm nhận vai vua Bảo Đại cũng được mời đến diễn thử cùng Tăng Thanh Hà. Ban đầu, nam diễn viên không giấu được sự sửng sốt khi biết mình có cơ hội đóng chung với thần tượng.

Tuy nhiên, khi bước vào những phân cảnh thử nghiệm, cả hai nhanh chóng tìm được sự kết nối trong diễn xuất, tạo nên tương tác ăn ý dù chênh lệch 11 tuổi. Màn kết hợp này góp phần củng cố niềm tin của ê-kíp rằng Tăng Thanh Hà chính là gương mặt phù hợp để hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu.

Tăng Thanh Hà vẫn chủ động đề nghị được tiếp xúc kịch bản, định trang và diễn thử với Ma Ran Đô.

Việc Tăng Thanh Hà thận trọng trước lời mời cũng phần nào cho thấy sự nghiêm túc của cô với lần trở lại điện ảnh. Thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay sức hút sẵn có, nữ diễn viên lựa chọn kiểm chứng khả năng hóa thân trước khi chính thức đồng hành cùng dự án.

Sau nhiều năm ưu tiên cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh, sự trở lại của Tăng Thanh Hà trong một vai diễn mang màu sắc lịch sử được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.