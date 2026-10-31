Lo Tết sớm!

Đối tượng Hải (X) bị bắt cùng tang vật.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành kiểm tra, phát hiện Phạm Thế Hải điều khiển xe ô-tô đầu kéo mang BKS Lào, vận chuyển 13 hộp pháo hoa nổ các loại, tổng khối lượng 26kg. Làm việc với cơ quan chức năng, Hải khai nhận mua số pháo trên về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.