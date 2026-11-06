Lo tai nạn do điện trong mùa mưa

Nhiều nơi chưa an toàn

Chiều 14-10, người dân phát hiện một bé trai nằm bất động dưới vũng nước mưa đọng cạnh cột điện trên đường Thuận Giao 07 (phường Thuận Giao, TPHCM). Khi đến kiểm tra, một số người chạm vào bé thì bị tê. Nghi có điện rò rỉ, người dân báo cơ quan chức năng ngắt điện, đưa nạn nhân ra ngoài nhưng bé đã tử vong.

Trụ điện chiếu sáng tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TPHCM) bị mất nắp hộp kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Ảnh: NGÂN KIM

Trước đó, rạng sáng 8-10, trong lúc dọn đồ đạc, đưa dây điện lên cao do nước mưa tràn vào phòng trọ trên đường số 11 (phường Thủ Đức), ông Nguyễn Thành Giang (35 tuổi) bất ngờ kêu la. Nghi chồng bị điện giật, vợ ông lập tức ngắt cầu dao trong phòng, hô hoán người dân ngắt cầu dao tổng của khu trọ nhưng không cứu được nạn nhân.

Đây là 2 trong số những vụ tai nạn chết người liên quan đến điện trong mùa mưa năm nay. Từ đầu mùa mưa, chính quyền nhiều xã, phường đã khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh nguy cơ chạm, chập, rò rỉ điện. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn điện vẫn diễn ra tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, chợ và khu nhà trọ.

Chiều 5-11, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng), một trụ điện chiếu sáng bị mất nắp hộp kỹ thuật ở độ cao khoảng 1m so với mặt đất, để lộ nhiều dây điện và mối nối bên trong. Bà Hạnh, chủ cửa hàng thức ăn gia cầm gần ngã tư, cho biết nắp hộp kỹ thuật bị mất hơn một tháng nay. Khi trời mưa, nước chảy vào bên trong trụ, thường xuyên xuất hiện tia lửa điện.

“Thấy nguy hiểm, nhiều người đã báo với ấp, gọi tổng đài ngành điện nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục”, bà Hạnh phản ánh.

Tại hẻm nối đường Thuận Giao 07 với Thuận Giao 08 (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao), nơi xảy ra vụ tai nạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong ngày 14-10, nhiều nguy cơ mất an toàn điện vẫn hiện hữu.

Dọc hẻm, dây điện giăng mắc chằng chịt trên các trụ sắt do người dân tự dựng. Nhiều mối nối bong tróc băng keo cách điện, để lộ lõi đồng. Trong khi đó, mặt hẻm trũng thấp, chưa được duy tu, nâng cấp, thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn điện.

Tình trạng tự ý câu mắc điện không đúng kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện trong mùa mưa cũng xuất hiện tại chợ tạm trên đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc) và các khu nhà trọ trong hẻm C4, C7 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng)...

Rà soát, khắc phục hư hỏng, bất cập

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Đàm Văn Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, cho biết địa phương đang phối hợp với ngành điện tổng rà soát hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng trên địa bàn, tập trung kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn tại khu dân cư, chợ, nhà trọ, khu vui chơi, công viên…

Trước mắt, địa phương sẽ thay thế các trụ điện sắt cũ bằng trụ bê tông kiên cố, xây dựng phương án xử lý các điểm ngập cục bộ, nhất là tại những tuyến đường, hẻm có nhiều trụ điện, tủ điện.

Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý giao thông triển khai kế hoạch nâng cao vị trí lắp đặt tủ phân phối điện hạ thế, ngầm hóa lưới điện theo các dự án mở rộng hạ tầng đô thị.

Việc này nhằm bảo đảm phù hợp với cao độ thoát nước chung của thành phố, hạn chế nguy cơ tai nạn điện khi mưa ngập.

Ông Châu Đình An, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận (EVNHCMC), thông tin ngoài kiểm tra, khắc phục các hư hỏng hệ thống điện, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền kiến thức sử dụng điện an toàn.

Từ đầu mùa mưa năm 2026 đến nay, công ty đã phối hợp với UBND các phường và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho khoảng 14.000 lượt hộ khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

“Khi triều cường dâng đến ngưỡng nguy hiểm, chúng tôi sẽ ngắt điện, cô lập cục bộ các nhánh lưới điện hạ thế bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân”, ông An cho biết.

Những lưu ý an toàn điện khi nhà bị ngập Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp cần xác định trước vị trí cầu dao tự động, ổ cắm, dây dẫn và thiết bị điện trong nhà để chủ động ứng phó khi ngập nước. Khi có nguy cơ nước tràn vào nhà, cần ngắt cầu dao tự động trước khi nước ngập đến các thiết bị điện, nếu bảo đảm an toàn. Trường hợp nước đã ngập, không thể tiếp cận cầu dao an toàn, tuyệt đối không lội vào nước để ngắt điện, rút phích cắm hoặc di chuyển thiết bị điện. Người dân cần tránh xa khu vực nghi có điện rò rỉ, liên hệ tổng đài EVNHCMC qua số 1558 hoặc 1900545454, cung cấp địa chỉ và tình trạng ngập để đề nghị ngắt điện, bảo đảm an toàn.