Lô súng trường tấn công AK-12 nâng cấp đầu tiên đã được bàn giao

Súng trường tấn công AK-12 nâng cấp đã vượt qua thành công các cuộc kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của khách hàng, họ khen ngợi không chỉ về chất lượng hoàn hảo của vũ khí mà còn cả việc Tập đoàn Kalashnikov thực hiện chu đáo các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Đại diện Tập đoàn Kalashnikov cho biết khẩu AK-12 hiện đại hóa là loại vũ khí cá nhân được ưa chuộng nhất trong Quân đội Nga, bằng chứng là sản lượng luôn ở mức cao.

Tuy vậy quá trình phát triển và hoàn thiện AK-12 không phải lúc nào cũng thuận lợi khi phiên bản đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 2018 đã vấp phải sự hoài nghi do độ phức tạp cao và những phàn nàn về tính tiện dụng.

Phiên bản ra đời năm 2023 là kết quả của quá trình hiện đại hóa sâu dựa trên kinh nghiệm sử dụng trên chiến trường Ukraine, nhà sản xuất đã rất chú trọng ý kiến từ các binh sĩ.

Yêu cầu của binh lính là dễ sử dụng ngay cả khi mang đủ găng tay và mũ bảo hiểm. Phiên bản mới có cần gạt chọn chế độ bắn cải tiến, có thể sử dụng bằng cả hai tay, cho phép thay đổi chế độ bắn mà không cần rời tay khỏi cò súng.

Chế độ điểm xạ loạt ngắn 2 phát đã bị loại bỏ vì binh lính cho rằng nó thừa thãi, do vậy trên khẩu súng chỉ còn lại hai chế độ cơ bản đó là bắn phát một và liên thanh.

Thay vì loa giảm giật đầu nòng có thể tháo rời với ngàm gắn lưỡi lê, giờ đây khẩu súng được trang bị bộ phận giảm chớp lửa dạng rãnh không thể tháo rời. Theo giải thích, đây là giải pháp quan trọng để duy trì đường đạn.

Trước đây việc vệ sinh hoặc để xảy ra một va chạm nhẹ cũng có thể làm bung bộ phận giảm giật đầu nòng, ảnh hưởng tiêu cực đến độ chính xác. Tuy nhiên giờ đây thiết bị này được gắn chặt vào nòng súng, đảm bảo khả năng bắn ổn định.

Khẩu AK-12+ được trang bị cơ cấu ngắm cải tiến với thước ngắm sau gập lên cùng các lỗ ngắm có đường kính khác nhau, cho phép binh sĩ thích ứng với nhiều điều kiện ánh sáng, từ ánh nắng chói chang đến ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó báng súng có thể điều chỉnh cũng được thêm vào, rất cần thiết cho việc sử dụng thoải mái và nhanh chóng với các loại kính ngắm chuẩn trực và kính ngắm đêm hiện đại.

Ông Alan Lushnikov - CEO của Kalashnikov nói rõ, độ chính xác của phiên bản AK-12 năm 2023 đã được cải thiện 20% so với các mẫu trước đó. Điều này là nhờ thiết kế lại nắp hộp khóa nòng và ốp tay cầm, giúp tăng đáng kể độ cứng vững của khẩu súng.

Đối với các đơn vị tấn công và bộ binh chiến đấu trong khu vực rừng rậm hay đô thị, độ tin cậy của súng trường tấn công AK-12 (phiên bản 2023) về cơ bản là yêu cầu sống còn.

Thiết kế đơn giản hóa đã làm cho AK-12 gần như không thể phá hủy, giống như những "tiền nhiệm" AKM và AK-74, đồng thời vẫn giữ được tất cả ưu điểm của một nền tảng hiện đại như ray Picatinny, báng súng có thể điều chỉnh và cần chọn chế độ bắn thuận cả hai tay.

Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec lưu ý rằng lô súng trường tấn công AK-12 hiện đại hóa chỉ là một phần của nỗ lực tái vũ trang lớn hơn dành cho quân đội nước này.

Dựa trên kinh nghiệm tạo ra các phiên bản nhỏ gọn AK-12K và AK-12SK, vốn được đánh giá cao về khả năng cơ động trong không gian hẹp, Tập đoàn Kalashnikov sẽ tiếp tục hoàn thiện vũ khí cá nhân này.