Lộ sáng đường dây sản xuất giấy tờ giả thu lợi bất chính 3 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ aco CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo, đăng tải các nội dung nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ các loại trên các hội nhóm mạng xã hội Facebook.

Đáng chú ý, lực lượng an ninh mạng phát hiện các số điện thoại trên được gắn trên nhiều trang web quảng cáo làm văn bằng, chứng chỉ giả và gắn quảng cáo trên trang Facebook.

Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức có hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên không gian mạng, thời gian bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024 với địa bàn hoạt động trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xin xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chuyên án, tổ trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã nhanh chóng triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng một số biện pháp kỹ thuật trên không gian mạng tổ chức điều tra truy xét.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chuyên án, ngày 24-9-2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng đến TP.HCM, Đồng Nai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Qua đấu tranh xác định 2 đối tượng Hoàng Văn Đạt(SN 1993) trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM và Trần Anh Hào (SN 1995), trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM là 2 đối tượng cầm đầu, cùng nhau bàn bạc góp tiền trang bị các thiết bị phục vụ việc làm giả văn bằng, chứng chỉ và thiết kế xây dựng website để chào hàng, liên hệ các đối tượng tại các tỉnh thành để giao sản phẩm, giá bán chào hàng dao động từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/sản phẩm. Giúp việc cho Đạt và Hào là Hoàng Văn Dũng (SN 1993) trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM làm nhiệm vụ cắt phôi, ép plastic, photo, đóng dấu, công chứng các con dấu do Hào và Đạt làm sau đó giao tài liệu cho shipper.

Tang vật vụ án

Đạt và Hào đã móc nối với số đối tượng là cán bộ, giảng viên đại học Đỗ Hạnh Dung (SN 1979) trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội và Trần Thị Thoa (SN 1985) trú tại phường Vanh Danh, tỉnh Quảng Ninh để làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Tính đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm đối tượng đã làm giả và bán ra thị trường trên 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Qua lấy lời khai và rà soát các giao dịch mua bán, tổ công tác xác định trước mắt 20 đối tượng có hành vi mua văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó nổi lên 2 đối tượng đang làm trong các cơ sở trường mầm non tại TP.HCM.