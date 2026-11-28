Gián tiếp "ra mặt" thông qua con, cháu

Trong vụ án này, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn") và con trai Nguyễn Mạnh Cường cùng cháu ruột bị can là Nguyễn Xuân Long cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn")

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) được thành lập vào tháng 6-2020, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đất, đá, cát, sỏi và một số khoáng sản khác với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Tuấn "Thần Đèn" cùng Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn "HD") và Trịnh Xuân Thành (tức Thành "Tân") thống nhất góp tổng số tiền 8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA. Sau khi nhận chuyển nhượng, mỗi người sở hữu 33,3% cổ phần doanh nghiệp.

Tuấn "Thần Đèn" cùng 2 cổ đông còn lại thống nhất giao Tuấn "HD" thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 10-2023, công ty này trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất trên với trữ lượng hơn 1,6 triệu m3, số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tháng 2-2024, Công ty ALMA thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó Tuấn "HD" giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Xuân Long (cháu gọi Tuấn "Thần Đèn" là chú ruột) giữ chức Giám đốc.

Ngày 7-6-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích hơn 53.000m2, thời hạn khai thác 5 năm, công suất khai thác 2 năm đầu là 400.000m3/năm, các năm tiếp theo là 280.000m3/năm. Từ tháng 7-2024, Công ty ALMA bắt đầu khai thác đất tại mỏ. Thời điểm này, Thành "Tân" thống nhất để Tuấn "Thần Đèn" và Tuấn "HD" trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác, thông báo kết quả kinh doanh hàng tháng cho mình.

Điều hành hoạt động tại mỏ, Tuấn "Thần Đèn" và Tuấn "HD" giao Nguyễn Xuân Long làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty ALMA, đồng thời giao Nguyễn Mạnh Cường (con trai Tuấn "Thần Đèn") điều hành chung các hoạt động tại mỏ và Lê Ngọc Tùng làm Giám đốc mỏ, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động khai thác.

Quá trình hoạt động, Tùng báo cáo Nguyễn Xuân Long về việc khai thác vượt công suất được cấp phép. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Tuấn "Thần Đèn" và Tuấn "HD", Cường, Long vẫn đồng ý cho khai thác vượt công suất và ngoài phạm vi ranh giới mỏ.

Tháng 10-2024, Tuấn "HD" đại diện Công ty ALMA có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc nâng công suất khai thác. Tháng 2-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chấp thuận chủ trương cho nâng công suất khai thác mỏ nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

“Ve sầu thoát xác” khi thấy “động”

Tài liệu truy tố xác định, tháng 3-2025, khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "Thần Đèn", Tuấn "HD" và Thành "Tân" bàn bạc, lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cá nhân khác.

Một số bị can trong vụ án là đàn em của Tuấn "Thần Đèn".

Những người nhận chuyển nhượng sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, Tuấn “Thần Đèn” và các cổ đông góp vốn vẫn điều hành và hưởng lợi từ hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn.

Kết quả điều tra xác định, Công ty ALMA đã khai thác ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép hơn 1.800m3 đất, khai thác vượt công suất hơn 167.000m3 đất. Tổng khối lượng khoáng sản khai thác trái phép tại mỏ đất Tượng Sơn là gần 170.000m3, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Về việc phân chia lợi ích, Tuấn "Thần Đèn" thống nhất hưởng 40%, Tuấn "HD" và Thành "Tân" mỗi người hưởng 30%. Hàng tháng, Tuấn "HD" nhận phần lợi nhuận của mình và của Thành "Tân" do Tuấn "Thần Đèn" chuyển. Sau đó trao đổi với Thành "Tân" về khối lượng, lợi nhuận khai thác trong tháng và chuyển lại số tiền lợi nhuận cho người này.

Từ tháng 7-2024 đến tháng 5-2025, Tuấn "Thần Đèn" được hưởng lợi 10 tỷ đồng, Tuấn "HD" và Thành "Tân" mỗi người được hưởng lợi 7 tỷ đồng.

Ngoài Công ty ALMA, cơ quan tố tụng còn xác định Tuấn "Thần Đèn" đứng sau hoạt động khai thác khoáng sản tại Công ty TNHH Thuận Lợi. Mặc dù doanh nghiệp này có 3 thành viên góp vốn nhưng thực tế Tuấn "Thần Đèn" là chủ sở hữu 100% vốn, trực tiếp điều hành, quyết định chủ trương hoạt động và hưởng toàn bộ lợi ích từ doanh nghiệp.

Tháng 8-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty Thuận Lợi khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý với diện tích hơn 60.000m2, trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m3.

Từ tháng 11-2023 đến tháng 5-2025, Tuấn "Thần Đèn" trực tiếp chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành (Giám đốc mỏ) tổ chức khai thác vượt phạm vi ranh giới, độ sâu, công suất và trữ lượng được cấp phép. Tuấn giao Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Thuận Lợi ký các thủ tục pháp lý, thực hiện việc báo cáo với cơ quan chức năng để che giấu hoạt động khai thác trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng khối lượng khoáng sản Công ty Thuận Lợi khai thác trái phép là hơn 1 triệu m3, trị giá hơn 85 tỷ đồng… Tổng giá trị khoáng sản khai thác trái phép tại 2 mỏ đất do Tuấn “Thần Đèn” và đồng phạm thực hiện lên tới hơn 99,5 tỷ đồng.