Lộ rõ hình hài cây cầu nghìn tỷ vượt sông Hồng

Là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng đóng vai trò trục kết nối chiến lược giữa khu vực xã Phúc Thọ (Hà Nội) và tỉnh Phú Thọ.

Dự án bắt đầu bám sát Quốc lộ 32 tại xã Phúc Thọ, kéo dài đến ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ để kết nối đồng bộ với tuyến giao thông đê tả sông Hồng - cầu Vân Phúc.

Với tổng chiều dài 7,77km, toàn tuyến được quy hoạch theo quy mô đường cấp III đồng bằng, bảo đảm năng lực khai thác ở vận tốc 80km/h.

Theo đó, tuyến kết nối Quốc lộ 32 dài 4,81km sẽ có mặt cắt ngang gồm 6 làn cơ giới, 2 làn thô sơ. Hạng mục then chốt là cầu Vân Phúc dài gần 3km vượt sông Hồng với kết cấu liên hoàn (cầu cạn, cầu dẫn, cầu chính) được thiết kế 4 làn cơ giới và 2 làn thô sơ.

Sau hơn 15 tháng kể từ ngày khởi công, công trường dự án đang duy trì không khí thi công khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng dần lộ diện. Tại công trường, hệ thống máy móc và nhân sự đang được nhà thầu chia thành 8 mũi thi công, hoạt động song song trên toàn tuyến.

Đến thời điểm này, các nhà thầu đã thi công xong toàn bộ 102 cọc khoan nhồi, cơ bản hoàn thành phần nền móng cho nhịp cầu chính vượt lòng sông. Đây là hạng mục nền móng quan trọng, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai kết cấu phần trên của công trình.

Quy mô của dự án đòi hỏi các đơn vị thi công vừa phải xử lý kỹ thuật phức tạp ở phần cầu chính vượt sông, vừa phải triển khai đồng bộ các hạng mục cầu cạn, cầu dẫn và tuyến đường kết nối hai đầu.

Trên các phân đoạn cầu cạn và cầu dẫn, nhà thầu đang đẩy nhanh chuỗi dây chuyền thi công liên hoàn từ khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ đến đúc và lao lắp nhịp dầm Super T.

Ghi nhận đến hết tháng 10, nhà thầu đã thi công hoàn thành hơn 35% tổng khối lượng hạng mục của dự án.

Dù vậy, Vân Phúc đang nằm trong nhóm 4 dự án cầu vượt sông Hồng có tiến độ thấp hơn kế hoạch. Dù đạt tỷ lệ hoàn thành cao nhất nhóm với 35,6% khối lượng, công trình này vẫn đang hụt nhịp so với kế hoạch, rơi vào cảnh ngộ chung cùng cầu Tứ Liên (26,8%), Ngọc Hồi (26%) và Thượng Cát (20%).

Khi đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ hình thành trục giao thông mới nối thẳng Hà Nội và Phú Thọ, trực tiếp san sẻ lưu lượng phương tiện cho các tuyến đường hiện hữu. Về dài hạn, công trình đóng vai trò như một mắt xích quan trọng giúp khơi thông luồng vận tải hàng hóa, mở ra dư địa phát triển cho toàn bộ dải đô thị phía Tây Bắc Thủ đô.