Lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ giúp Quân đội Pháp duy trì cơ sở quân sự

Điều này được nêu trong tài liệu "Déclinaison capacitaire d'Action Aéroterrestre Future" (DCF), do Bộ Tư lệnh Năng lực Chiến đấu Tương lai của Lục quân Pháp (CCF) công bố. Các lò phản ứng hạt nhân nói trên có thể cung cấp điện cho những sở chỉ huy, căn cứ hậu cần và bệnh viện dã chiến.

Trong tài liệu DCF, Quân đội Pháp đã xác định 3 lĩnh vực chính để phát triển năng lực năng lượng. Lĩnh vực đầu tiên liên quan đến việc tạo ra các loại pin nhỏ gọn với mật độ năng lượng cao hơn dành cho bộ binh và hệ thống robot.

Hướng đi thứ hai liên quan đến việc kết hợp và điện khí hóa các phương tiện bọc thép. Điều này sẽ giúp giảm khả năng bị phát hiện và cung cấp thêm nguồn điện cho thiết bị trên xe.

Hướng thứ ba liên quan đến việc nghiên cứu các lò phản ứng hạt nhân di động dạng container, cho phép chúng tham gia tối đa vào việc cung cấp năng lượng cho quân đội.

Hình ảnh minh họa khái niệm lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ di động Project Pele trong quá trình vận chuyển.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Quân đội Pháp lựa chọn sử dụng các giải pháp công nghệ có sẵn, hay sẽ đặt hàng phát triển một lò phản ứng đặc biệt phục vụ nhu cầu quân sự.

Tài liệu DCF đề cập đến nghiên cứu trong lĩnh vực này, chứ không phải việc lựa chọn một nhà sản xuất cụ thể hoặc một chương trình mua sắm được phê duyệt.

Đáng chú ý, Mỹ cũng đang phát triển theo hướng tương tự. Vào tháng 8/2026, Lục quân Mỹ đã công bố hợp đồng trị giá tổng cộng lên tới 2,2 tỷ USD với 5 công ty để xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tại 5 căn cứ quân sự.

Quân đội Mỹ đang tìm kiếm một nguồn điện đáng tin cậy để giảm sự phụ thuộc vào lưới điện dân dụng và đảm bảo hoạt động liên tục của những cơ sở quân sự.

Khác với Hải quân, nơi các lò phản ứng thuộc sở hữu nhà nước, những lò phản ứng Janus nhỏ hơn sẽ thuộc sở hữu tư nhân, trong đó quân đội sẽ giám sát hoạt động của chúng.

Bộ Năng lượng Mỹ hỗ trợ dự án ở 3 lĩnh vực: Sản xuất nhiên liệu HALEU, thử nghiệm nguyên mẫu và cải cách chính sách quản lý.

Theo Militarnyi