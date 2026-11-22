Diễn ra từ ngày 18 đến 21-11, hội thi thu hút sự tham gia của 420 huấn luyện viên, VĐV thuộc 12 đoàn đến từ các thôn, làng trên địa bàn. Các đoàn thi đấu 4 môn gồm bóng đá nam 5 người, bóng chuyền nam, đẩy gậy và bắn nỏ. Trong đó, đẩy gậy có 5 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ; bắn nỏ thi đấu cá nhân nam, nữ.

Các đội thi đấu môn bóng chuyền. Ảnh: Phạm Ngọc

Kết quả, ở môn bắn nỏ nam, VĐV Nhất La Vi Thiên (làng Groi) giành giải nhất, Ber (làng Roh) giành giải nhì, Tuuch (làng Groi) giành giải ba. Nội dung nữ, các VĐV Nhất Sơ, Ký (làng Roh) và Chanh (làng Dơ Nâu) lần lượt giành giải nhất, nhì, ba.

Ở môn bóng đá nam, làng Ar Tơ Măn giành huy chương vàng, làng Dơ Nâu giành huy chương bạc; làng Chuk và làng Ar Bơ Tôk cùng giành huy chương đồng.

Môn bóng chuyền nam, làng Chuk giành giải nhất, làng Dơ Nâu giành giải nhì; làng Đôn Hyang và làng Ar Bơ Tôk giành giải ba.

Ban tổ chức trao cúp và huy chương vàng cho đội bóng đá làng Ar Tơ Măn. Ảnh: Phạm Ngọc

Với môn đẩy gậy nam, hạng cân 59-64 kg, các VĐV Nếp, Chhưm, Yuiu lần lượt giành giải nhất, nhì, ba. Ở hạng cân 64-69 kg, vị trí nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về AYưk, Hân, AYôm. Hạng cân 69-74 kg, AYê giành giải nhất, Klưng giành giải nhì, Hmưn giành giải ba.

Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Xuân Bình đánh giá: Hội thi góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, bảo tồn các môn thể thao truyền thống, tạo điều kiện để các thôn, làng giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.