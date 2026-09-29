Lơ Pang mở rộng không gian phát triển từ lợi thế đất đai

Phát huy lợi thế đất đai, thu hút đầu tư

Xã Lơ Pang có quỹ đất sản xuất nông nghiệp lớn, phù hợp nhiều loại cây trồng như chuối, cà phê, mắc ca, cây ăn quả…, tạo dư địa phát triển sản xuất hàng hóa tập trung.

Theo UBND xã Lơ Pang, sau sáp nhập, tổng diện tích tự nhiên của xã là 31.616 ha. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 29.656 ha, chiếm 93,81%; đất phi nông nghiệp 1.198,20 ha, chiếm 3,79%; đất chưa sử dụng 757,88 ha, chiếm 2,40%.

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, hình thành vùng nguyên liệu nông sản chủ lực, liên kết với người dân và nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất. Đồng thời, nhờ quỹ đất rộng, thời gian qua Lơ Pang đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Xã Lơ Pang có quỹ đất rộng đang thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Đức Phát - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phát - cho biết, doanh nghiệp lựa chọn Lơ Pang để đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao, hiện đại, quy mô 24.000 con/đợt, mỗi năm 2 đợt.

Theo ông Phát, địa phương có nhiều lợi thế như quỹ đất rộng, dư địa phát triển nông nghiệp lớn và hệ thống giao thông thuận lợi. Tỉnh lộ 666 kết nối quốc lộ 19, đường Trường Sơn Đông và các tuyến đường đến Kon Chiêng, Hra, Mang Yang, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và kết nối sản xuất.

Trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương thường xuyên đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất.

Ông Lưu Anh Sơn - phụ trách dự án Công ty CP nông nghiệp Greenfarm Mang Yang - cho biết, Lơ Pang có quỹ đất rộng, khu vực đầu tư xa khu dân cư nên phù hợp phát triển chăn nuôi.

Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp được chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ dự án.

Hạ tầng giao thông xã Lơ Pang kết nối quốc lộ 19 và nhiều tuyến đường giao ở các xã, vùng lân cận mở ra không gian phát triển kinh tế. Ảnh: N.D

Bên cạnh lợi thế về đất đai, hạ tầng giao thông của xã đang từng bước được đầu tư hoàn thiện. Đặc biệt, tỉnh lộ 666 là tuyến giao thông quan trọng, kết nối Mang Yang, Pờ Tó và nhiều địa phương lân cận có thế mạnh sản xuất nông nghiệp.

Đây là điều kiện thuận lợi để Lơ Pang tăng cường liên kết vùng sản xuất, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, từng bước hình thành vùng động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Tăng liên kết vùng, tạo động lực phát triển

Trong khu vực huyện Mang Yang cũ, xã Lơ Pang nằm giữa Mang Yang, Kon Chiêng và Hra, giữ vai trò kết nối không gian sản xuất và lưu thông hàng hóa giữa các địa phương.

Định hướng phát triển của xã tập trung vào nông - lâm nghiệp theo hướng hiện đại, tuần hoàn, xanh và bền vững, trên cơ sở phát huy thế mạnh các loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương.

Hiện nay, xã Lơ Pang có hơn 1.123 ha cà phê, 535 ha hồ tiêu, 1.157 ha chuối, 170 ha sầu riêng, 69 ha chanh dây cùng nhiều loại cây trồng khác. Từ nền tảng này, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với chuối, sầu riêng, chanh dây…, phục vụ xuất khẩu và nâng cao giá trị sản xuất.

Không chỉ có lợi thế về nông nghiệp, Lơ Pang còn thu hút doanh nghiệp khảo sát đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đến nay, đã có 4 dự án đầu tư thủy điện với tổng nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng, mở thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang - cho biết, sau sáp nhập, xã có quỹ đất rộng cùng nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn với các loại cây phù hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và thị trường như cà phê, chuối, mắc ca, chanh dây, cây ăn quả.

Từ lợi thế đó, Lơ Pang định hướng không chỉ phát triển sản xuất trong phạm vi địa phương mà còn mở rộng liên kết với Mang Yang, Kon Chiêng, Hra, từng bước hình thành không gian sản xuất quy mô lớn.

Việc kết nối vùng nguyên liệu, giao thông và thị trường tiêu thụ sẽ tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và mở rộng dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay UBND xã đang triển khai thực hiện Dự án thí điểm Trung tâm thu mua cung ứng nông sản an toàn, dự kiến sẽ liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm…

Tiềm năng đất đai, hạ tầng giao thông thuận lợi là động lực thúc đẩy xã Lơ Pang liên kết với các xã, vùng lân cận sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản sạch, chất lượng cao xuất khẩu. ﻿Ảnh: N.D

Chủ tịch UBND xã Lơ Pang nhấn mạnh: “Thời gian tới, xã sẽ tăng cường kết nối với Mang Yang, Kon Chiêng, Hra trong phát triển vùng nguyên liệu nông sản chủ lực, hạ tầng giao thông… đặt trong mạng lưới liên kết 5 xã. Trong đó, giao thông, phát triển nông nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất là những lĩnh vực có khả năng tạo liên kết rõ nhất.

Địa phương cũng định hướng tăng cường kết nối với các dự án động lực như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, điện gió và các công trình hạ tầng khác; qua đó mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trong những năm tới.