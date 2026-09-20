Lở núi vùi lấp tỉnh lộ, Nghệ An di dời khẩn cấp hàng loạt hộ dân

Ngày 20/9, chính quyền xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) tổ chức di dời khẩn cấp 38 hộ dân với 169 nhân khẩu tại bản Huồi Pai đến nơi an toàn, nhằm bảo đảm tính mạng người dân trước nguy cơ sạt lở đất.

Trong thời gian tránh trú, địa phương tổ chức nấu ăn tập thể, cung cấp nhu yếu phẩm và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân. Trạm Y tế xã cũng bố trí cán bộ trực, chăm sóc sức khỏe cho các hộ dân được di dời.

Lở núi vùi lấp tỉnh lộ, chính quyền xã Yên Na di dời khẩn cấp 38 hộ dân. Ảnh: Công thông tin Yên Na

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/9, một lượng lớn đất đá từ núi Pu Pai sạt xuống tuyến đường tỉnh 543C, vùi lấp toàn bộ mặt đường.

Hình ảnh được người dân ghi lại tại hiện trường cho thấy đất đá từ sườn núi đổ xuống với tốc độ nhanh, tạo thành dòng dài tràn từ trên cao xuống chân dốc.

Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông bị chia cắt, cô lập 2 bản Huồi Pai và Chà Lúm với hơn 300 hộ dân, khoảng 1.200 nhân khẩu.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương phong tỏa, bố trí lực lượng cảnh giới tại hai đầu điểm sạt lở, đồng thời lên phương án bảo đảm đi lại và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Việc đưa máy móc vào thu dọn đất đá chỉ được triển khai khi khu vực bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Yên Na làm cầu tạm bắc qua khe, tạo lối đưa học sinh đến trường. Ảnh: Cổng thông tin Yên Na

Để khắc phục tình trạng chia cắt giao thông, UBND xã Yên Na chỉ đạo các lực lượng khẩn trương làm cầu tạm, phát đường, tạo lối đi an toàn cho người dân; tổ chức đưa 172 học sinh bán trú đến trường.