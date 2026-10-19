Lo ngại về quyền riêng tư trước sự bùng nổ của các tác nhân AI

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Các tác nhân AI đã bước vào cuộc sống trực tuyến của nhiều người và được khen ngợi vì khả năng xử lý dễ dàng các công việc thường ngày, từ đặt chỗ ăn tối, lên kế hoạch cho chuyến đi đến sắp xếp hộp thư email.

Cũng giống như những chatbot AI khác, các tác nhân AI chỉ hoạt động hiệu quả khi được cung cấp đủ thông tin cần thiết. Chúng cũng hoạt động tốt hơn khi biết nhiều thông tin về người dùng. Điều này làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, số lượt tải xuống ứng dụng Muse của Meta đã tăng vọt. Trong khi đó, sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gia tăng. Gần đây, OpenAI cũng đã ra mắt dòng trợ lý AI có khả năng hoạt động liên tục, được gọi là dots, có thể tích hợp với ChatGPT và các nền tảng làm việc như Slack và Microsoft Teams.

Các chatbot AI tạo sinh đời trước, chẳng hạn như phiên bản ChatGPT thông thường, phản hồi những yêu cầu cụ thể của người dùng. Theo yêu cầu, ứng dụng có thể viết bài luận, tạo hình ảnh hoặc âm nhạc mới, thậm chí viết các dòng mã lập trình.

Muse của Meta và dots của OpenAI tiến xa hơn một bước khi có thể thay mặt người dùng thực hiện các công việc hằng ngày. Các tác nhân AI được vận hành bởi cùng loại mô hình ngôn ngữ lớn như chatbot, nhưng hoạt động theo một vòng lặp liên tục. Điều này cho phép chúng chủ động thực hiện các bước cần thiết, ngay cả khi người dùng không trực tiếp theo dõi.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này phải đánh đổi bằng việc chia sẻ nhiều thông tin hơn về cuộc sống cá nhân.

Theo Ebrahim Bagheri, Giáo sư tại Khoa Thông tin thuộc Đại học Toronto, một khi các tác nhân AI đã tiếp cận được thông tin của người dùng, việc thu hồi hoàn toàn quyền truy cập sẽ trở nên rất khó khăn.

“Nếu bạn cấp cho một tác nhân AI quyền truy cập vào thẻ tín dụng, ngay lập tức, tác nhân đó sẽ có thể tiếp cận toàn bộ lịch sử giao dịch trước đây của bạn… Chúng sẽ tiếp nhận và xử lý tất cả dữ liệu đó ngay lập tức, chỉ trong chưa đầy vài giây”, Giáo sư Bagheri cho biết.

Mặc dù người dùng có thể thu hồi quyền truy cập sau đó, nhưng những dữ liệu mà tác nhân AI đã xem thì “không thể lấy lại được”. Ngoài ra, cách các nhà phát triển lưu trữ dữ liệu trong quá khứ cũng chưa thực sự rõ ràng.

Cả Meta và OpenAI đều công bố các chính sách quyền riêng tư dành cho những tác nhân AI mới, vốn hoạt động trên các máy tính đám mây chuyên dụng riêng biệt.

Người dùng có thể tắt tính năng chia sẻ bộ nhớ giữa dots và ChatGPT. Tuy nhiên, những thông tin mà tác nhân AI đã tiếp nhận trước đó sẽ không tự động bị xóa.

OpenAI cho phép người dùng yêu cầu truy cập, xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, mặc dù các quyền này có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi người dùng sinh sống.

Muse của Meta cũng cung cấp cho người dùng các tùy chọn xóa lịch sử tin nhắn và những thông tin khác. Trong quá trình sử dụng hằng ngày, tác nhân AI sẽ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào các thông tin cần thiết.

Meta cho biết Muse tìm hiểu về người dùng và những người mà họ tương tác “dựa trên thông tin công khai và những gì bạn đã lựa chọn chia sẻ”. Tuy nhiên, công ty khẳng định rằng tất cả những thông tin này đều được bảo mật riêng cho từng người dùng.

Dẫu vậy, tập đoàn công nghệ này cũng lưu ý Muse vẫn có thể “mắc lỗi hoặc thực hiện những hành động ngoài dự kiến".

Các công ty công nghệ khác cũng bắt đầu tỏ ra thận trọng trước sự gia tăng nhanh chóng của các tác nhân AI. Đầu tháng này, Apple cho biết hãng sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát mới cho hệ điều hành Mac nhằm ứng phó với việc các tác nhân AI được cấp quyền truy cập rộng hơn vào những ứng dụng như email, tin nhắn và thậm chí cả lịch sử duyệt web mà người dùng không “biết đầy đủ và hiểu rõ” về điều đó.

“Khi các tác nhân AI ngày càng có nhiều khả năng hơn và hoạt động tự chủ hơn, những rủi ro liên quan đến mức độ truy cập này sẽ gia tăng đáng kể”, Apple viết trong bản cập nhật ngày 2.10.