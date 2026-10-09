Lo ngại sức khỏe học sinh, Malaysia đóng cửa nhiều trường học vì khói mù

Quyết định trên được đưa ra do khói mù từ các vụ cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia khiến mức độ ô nhiễm không khí vượt ngưỡng an toàn.

Nhiều trường học tại Malaysia phải đóng cửa khi mức độ ô nhiễm không khí vượt ngưỡng an toàn. Nguồn: Bernama

Theo Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek trong bài đăng trên Facebook tối 8-10, các khu vực bị ảnh hưởng gồm các bang Johor, Malacca, Negeri Sembilan và Selangor trên bán đảo Malaysia, cùng thủ đô Kuala Lumpur và trung tâm hành chính Putrajaya.

Các trường học tại huyện Rompin, bang Pahang, cũng sẽ đóng cửa.

“Tôi đã yêu cầu các sở giáo dục bang và phòng giáo dục cấp huyện tiếp tục theo dõi tình hình khói mù, đồng thời có biện pháp xử lý ngay lập tức khi cần thiết”, Bộ trưởng Fadhlina Sidek cho biết.

Theo chỉ thị của Bộ Giáo dục Malaysia, các trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ tại những khu vực có chỉ số API vượt 180 phải đóng cửa từ ngày 9-10. Những khu vực có chỉ số API duy trì trên 150 trong ba ngày liên tiếp cũng phải đóng cửa trường học từ ngày 12-10.

Trên cơ sở hệ thống Chỉ số ô nhiễm không khí (API) của Malaysia, chất lượng không khí được xếp loại “không lành mạnh” khi chỉ số ở mức 101-200, “rất không lành mạnh” ở mức 201-300 và “nguy hại” khi vượt 300. Dữ liệu của chính phủ cho thấy sáng 9-10, có 37 khu vực ghi nhận chỉ số API ở mức không lành mạnh.

Các trường thuộc diện đóng cửa phải chuyển sang hình thức dạy và học tại nhà để bảo đảm chương trình học tiếp tục được thực hiện. Giới chức Malaysia nhấn mạnh các trường cần lựa chọn phương thức giảng dạy phù hợp với năng lực, điều kiện tiếp cận và nhu cầu của học sinh, đồng thời tính đến mức độ sẵn sàng của giáo viên.

Giáo viên và nhân viên hỗ trợ cũng được phép làm việc tại nhà trong thời gian trường đóng cửa.

Các sở giáo dục bang, phòng giáo dục cấp huyện và cơ sở giáo dục được yêu cầu liên tục theo dõi chất lượng không khí, kịp thời triển khai biện pháp phù hợp khi mức ô nhiễm vượt ngưỡng quy định.

Indonesia đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các vụ cháy rừng và cháy đất tại nhiều tỉnh, gây khói mù dày đặc tại các quốc gia láng giềng, trong đó có Malaysia và Singapore.

Hôm 8-10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã nhất trí đồng triển khai các biện pháp cần thiết để kiểm soát khói bụi, đồng thời Malaysia sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Anwar cũng cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia thúc đẩy tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm phối hợp ứng phó ở cấp khu vực và hỗ trợ nỗ lực của Indonesia.