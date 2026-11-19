Doanh số tại các cửa hàng hiện hữu của Costco ở Mỹ, không tính xăng dầu, ước tăng 11–12% trong tuần cuối tháng 10, cao hơn mức 6–7% của ba tuần trước đó. Tính chung tháng 10, doanh số của hãng tăng 8,1%. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 11 khi 21 trong số 26 mặt hàng giá trị cao được công ty dịch vụ tài chính Mizuho theo dõi trên trang web Costco, trong đó có máy phát điện, đã hết hàng tính đến tối 15/11.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyên gia phân tích David Bellinger của Mizuho cho rằng tâm lý bất an gia tăng sau một loạt sự cố, như gián đoạn dịch vụ Outlook và Teams của Microsoft ngày 12/11, lệnh tạm dừng các chuyến bay trên toàn nước Mỹ ngày 13/11, sự cố giao dịch ngân hàng tại JPMorgan Chase và gián đoạn hoạt động bay của United Airlines ngày 16/11, cùng sự cố mạng lưới liên lạc của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 17/11. Các thông tin cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng lan truyền trên mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua hàng dự phòng.

Hiện nhiều tổ chức đang xử lý các lỗ hổng phần mềm được phát hiện với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Dù giới chức Mỹ khẳng định không có lý do để hoảng loạn, các bài đăng trên TikTok và những nền tảng khác vẫn khuyến khích người dân tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm.