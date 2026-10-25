Lo ngại leo thang ở Tây Á, Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ huỷ chuyến thăm Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Baqer Qalibaf bất ngờ huỷ chuyến thăm Ấn Độ trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về một đợt bùng phát xung đột khác ở Tây Á. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thông báo của Đại sứ quán Iran tại New Delhi nêu rõ: “Do một số tình huống bất khả kháng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hồi giáo Iran Mohammad-Baqer Qalibaf không thể tham dự cuộc họp của các Chủ tịch Quốc hội thành viên BRICS vào tuần tới”.

Tuy nhiên, Iran vẫn cử một phái đoàn nghị viện tham dự Diễn đàn và tham vấn với phái đoàn nghị viện từ các nước thành viên khác trong BRICS nhằm tăng cường củng cố và mở rộng hợp tác nghị viện song phương cũng như đa phương.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Nghị viện BRICS diễn ra trong hai ngày 26 - 27/10 với sự tham dự của các Chủ tịch Quốc hội, các nhà lập pháp và đại biểu đến từ các nước thành viên cũng như đối tác của BRICS, bao gồm cả các đại diện cấp cao của Nga và Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chủ trì Diễn đàn và Thủ tướng Narendra Modi tham dự buổi khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra quyết định trên trong bối cảnh tình hình căng thẳng đang leo thang khắp khu vực Tây Á khi cả Tehran và Mỹ đều đưa ra những cảnh báo cứng rắn.

Truyền thông đưa tin Chính phủ Mỹ đã đặt các nhân viên trong tình trạng cảnh giác cao độ, đồng thời giảm số lượng nhân sự tại 4 Đại sứ quán và Lãnh sự quán trong khu vực do có thông tin tình báo về nguy cơ có thể xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

(theo Reuters)