Lo ngại đất bị lấn chiếm, người dân kiến nghị làm rõ

Năm 1998, gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2.000 m², gồm 200 m² đất ở và 1.800 m² đất vườn. Năm 2010, gia đình ông xây dựng tường rào kiên cố bao quanh thửa đất nhằm xác định ranh giới, bảo vệ tài sản.

Cuối tháng 9-2026, ông Văn phát hiện ông Đặng Thanh Khiết (thôn Thái Phi) tự ý tháo dỡ đoạn tường rào dài khoảng 20 m ở phía Bắc thửa đất, giáp với đất của ông Khiết. Sau đó, ông Khiết tiếp tục xây dựng công trình chồng lấn lên một phần diện tích thuộc thửa đất số 69.

“Việc làm này ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, làm thay đổi hiện trạng và ranh giới thửa đất của gia đình tôi. Tôi đã gửi đơn đề nghị UBND xã Cát Tiến kiểm tra, xác minh nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết” - ông Văn nói.

Tương tự, ông Phạm Văn Hậu (thôn Thái Phi) cũng phản ánh việc ranh giới đất của gia đình bị xâm phạm trong quá trình sử dụng thửa đất liền kề với đất của ông Khiết.

Theo ông Hậu, gia đình ông đang sử dụng thửa đất rộng 278 m², thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 07 tại thôn Thái Phi, tiếp giáp với thửa đất của ông Khiết về phía Bắc.

Ông Đặng Thanh Khiết xây dựng công trình chồng lấn lên một phần diện tích đất do gia đình ông Trần Đình Văn quản lý, sử dụng. Ảnh: V.L

Năm 2023, gia đình ông Hậu xây dựng tường rào bằng đá chẻ bao quanh thửa đất. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ông Khiết nhiều lần cản trở, đập phá tường rào với lý do gia đình ông Hậu xây dựng lấn sang đất của mình. Không dừng lại ở đó, ông Khiết còn xây dựng tường bao kiên cố, chồng lấn lên phần đất gia đình ông Hậu đang quản lý, sử dụng.

“Tôi mong UBND xã Cát Tiến sớm kiểm tra thực địa, đo đạc, xác định rõ ranh giới và diện tích đất của các bên; đồng thời giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật” - ông Hậu kiến nghị.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Diêu - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - xác nhận: UBND xã đã nhận đơn của ông Văn và ông Hậu phản ánh việc ông Khiết tháo dỡ tường rào, xây dựng công trình chồng lấn lên phần đất họ đang quản lý, sử dụng.

Tới đây, xã sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm tra hiện trạng, đo đạc, xác định cụ thể diện tích đất của từng hộ để có cơ sở xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.