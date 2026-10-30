Lo ngại bong bóng AI phủ bóng lên chứng khoán châu Á

Màn hình hiển thị chỉ số Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1.369,36 điểm (2,12%) xuống 63.290,11 điểm, sau khi có lúc giảm hơn 3%. Theo các nhà giao dịch, nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn đầu đà giảm tại Tokyo, với giá cổ phiếu của Kioxia giảm hơn 7%, của tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm gần 6%.

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất linh kiện điện tử Ibiden lao dốc 15,2% xuống 8.359 yen, dù công ty công bố kết quả kinh doanh khả quan ngày 29/10. Đà giảm diễn ra sau khi Intel công bố kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng.

Thị trường Nhật Bản phản ứng khá trầm lắng trước quyết định của BoJ về việc đẩy nhanh việc bán các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) mà ngân hàng này nắm giữ. Ông Masahiro Ichikawa, chiến lược gia trưởng về thị trường tại công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho rằng thông báo về việc bán ETF là bất ngờ. Tuy nhiên, theo ông, quy mô bán ra của BoJ sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới cung cầu. Tại Tokyo, đồng USD có lúc giảm xuống vùng thấp của mức 157 yen sau cuộc họp của BoJ, nhưng nhanh chóng tăng trở lại vì kết quả cuộc họp phần lớn đúng như thị trường dự đoán.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 206,92 điểm (3,48%) xuống 5.730,74 điểm. Vào đầu phiên, chỉ số này giảm gần 3% và tiếp tục đi xuống, khiến Sở Giao dịch Hàn Quốc kích hoạt cơ chế tạm dừng lệnh bán theo chương trình (sidecar) ngay sau 10h. Phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn tại Seoul đều giảm. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 3,02%, của SK hynix giảm 7,08%.

Ông Kang Jin-hyuk, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Samsung Securities, cho biết nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu các công ty liên quan đến AI sau loạt kết quả kinh doanh quý III kém kỳ vọng của các tập đoàn công nghệ và hãng chip lớn. Theo ông, lo ngại kéo dài về tính bền vững của tăng trưởng nhờ AI cũng đè nặng lên tâm lý thị trường.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 1,4% xuống 3.599,02 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,4% lên 23.282,60 điểm.

Trong phiên đêm trước, giá cổ phiếu của Alphabet lao dốc hơn 12%, khi công ty mẹ của Google này công bố doanh thu quảng cáo và tìm kiếm tăng chậm, đồng thời cho biết sẽ tăng chi tiêu vốn. Giá cổ phiếu của Amazon cũng giảm hơn 4% trước khi đóng cửa và giảm hơn 7% trong giao dịch ngoài giờ, còn giá cổ phiếu Intel giảm 23%.

Chuyên gia Anna Wu tại Floodlines Research nhận định mùa báo cáo lợi nhuận lần này đầy khó khăn với các doanh nghiệp AI, do lo ngại về bong bóng AI và lạm phát. Theo chuyên gia này, mối lo không nằm ở việc nhu cầu AI đã chậm lại. Vấn đề là chi phí huy động vốn cao hơn và rủi ro tín dụng có thể buộc các tập đoàn điện toán đám mây quy mô siêu lớn giảm tốc độ xây dựng hạ tầng.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 30/10, chỉ số VN-Index giảm 13,99 điểm (0,80%) xuống 1.741,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,87 điểm (1,51%) xuống 252,74 điểm.