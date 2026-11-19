Một cột điện nghiêng ngả tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo phản ánh của người dân khu phố Thành Yên, sau khi hệ thống hạ tầng điện lưới được cải tạo, thay thế, nhiều cột điện cũ vẫn còn tồn tại trên địa bàn. Trong đó, có những cột không còn sử dụng, một số cột vẫn được tận dụng để treo, đấu nối các đường dây cáp viễn thông.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu phố Thành Yên cho biết: “Nhiều cột điện cũ không còn sử dụng nhưng vẫn để nguyên tại chỗ. Có cột bị nghiêng, thân cột xuống cấp, trong khi người dân vẫn đi lại, sinh hoạt hằng ngày ở khu vực này”.

Cột điện cũ chưa tháo dỡ được tận dụng treo biển quảng cáo làm mất mỹ quan.

Một hộ gia đình bị kẹp giữa cột điện mới và cột điện cũ chưa được di dời.

Việc để các cột điện không còn nhu cầu sử dụng tồn tại kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, xử lý hạ tầng sau đầu tư. Người dân mong muốn các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, phân loại, tháo dỡ những cột không còn sử dụng, tránh để nguy cơ mất an toàn kéo dài.