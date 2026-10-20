Lỗ mảng tự doanh, Chứng khoán VIX báo lãi quý 3 giảm 93%

Ảnh minh họa. Nguồn: Chứng khoán VIX

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) đạt gần 174 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 93% so với mức 2.449 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước (YoY).

Nguyên nhân kéo lợi nhuận đi xuống chủ yếu do mảng tự doanh. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của công ty trong kỳ đạt hơn 1.630 tỷ đồng, giảm 41% YoY. Trong khi đó, khoản lỗ từ các tài sản này lên tới hơn 1.717 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 11 tỷ đồng. Trừ đi chi phí tự doanh hơn 7 tỷ đồng, VIX lỗ thuần 94 tỷ đồng từ mảng này, so với quý 3 năm ngoái lãi tới hơn 2.750 tỷ đồng.

Cùng chiều với hoạt động tự doanh là mảng môi giới, với doanh thu giảm 60% YoY, đạt hơn 37 tỷ đồng. Trừ đi chi phí môi giới hơn 16 tỷ đồng, công ty lãi thuần 21 tỷ đồng từ mảng này, giảm 60% YoY.

Mảng bù lại lợi nhuận cho doanh nghiệp là cho vay ký quỹ (margin), với lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 337 tỷ đồng trong quý 3, tương đương cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đóng góp gần 28 tỷ đồng, tăng 22% YoY.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VIX đạt 388 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 91% so với mức 4.123 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh chủ yếu do tác động bởi mảng tự doanh. Lãi từ các tài sản FVTPL trong 9 tháng đạt 3.790 tỷ đồng, trong khi lỗ từ các tài sản này lên tới 4.155 tỷ đồng. Trừ đi chi phí tự doanh gần 16 tỷ đồng, công ty lỗ thuần hơn 380 tỷ đồng, so với 9 tháng đầu năm ngoái mảng này lãi tới hơn 4.500 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty chứng khoán đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 48% so với mức kỷ lục 5.410 tỷ đồng đạt được năm 2025. Như vậy sau 3/4 chặng đường, công ty mới thực hiện được gần 14% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thu hơn 1.000 tỷ đồng lãi cho vay margin trong 9 tháng

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của VIX đạt gần 39.860 tỷ đồng, tăng gần 5.700 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ lệ trọng yếu là tài sản tài FVTPL với giá gốc hơn 19.433 tỷ đồng và giá trị hợp lý gần 23.099 tỷ đồng, tương ứng khoản chênh lệch tăng khoảng 3.666 tỷ đồng.

Danh mục này tập trung chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết, với giá gốc hơn 11.741 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 12.311 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi 570 tỷ đồng. Các khoản đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết có giá gốc gần 1.568 tỷ đồng, giá trị hợp lý hơn 2.049 tỷ đồng, tức tạm lãi 480 tỷ đồng. Công ty không thuyết minh cụ thể danh mục cổ phiếu đầu tư.

Ngoài ra, VIX nắm giữ hơn 4.987 tỷ đồng giá gốc ủy thác đầu tư, với giá trị hợp lý khoảng 7.603 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi hơn 2.600 tỷ đồng. Khoản mục trái phiếu chưa niêm yết có giá gốc hơn 1.136 tỷ đồng.

Về hoạt động cho vay, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của VIX tại cuối tháng 9 đạt khoảng 12.422 tỷ đồng, giảm so với mức 15.380 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong 9 tháng, công ty thu 1.035 tỷ đồng tiền lãi từ cho vay, tăng 44% YoY.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 2.264 tỷ đồng, tăng so với mức 2.049 tỷ đồng đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 1.196 tỷ đồng, tăng từ mức 516 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của VIX đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 12.712 tỷ đồng đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay nợ ngắn hạn với 5.650 tỷ đồng, giảm khoảng một nửa so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 32.866 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 21.455 tỷ đồng đầu năm. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu đạt hơn 25.727 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX kết phiên 19/10 ở giá 12.050 đồng/cp, giảm 14% trong 2 tháng gần đây và giảm 40% so với hồi đầu năm 2026.