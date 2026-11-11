Lỗ lũy kế gần 284 tỷ đồng, UDCons tiếp tục đối mặt cảnh báo trên sàn chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu UDC của CTCP Đầu tư Xây dựng UDCons theo Quyết định số 1330/QĐ-SGDHN. Nguyên nhân xuất phát từ việc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trong 3 năm liên tiếp.

UDCons gánh khoản lỗ lũy kế gần 284 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm 88% tổng tài sản.

Theo thông báo số 4890/TB-SGDHN ngày 09/11/2026, việc duy trì diện cảnh báo căn cứ điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/03/2026.

Trước đó, ngày 08/04/2026, HNX đã ban hành Quyết định số 443/QĐ-SGDHN, đưa cổ phiếu UDC vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/04 với cùng nguyên nhân.

Tại văn bản giải trình gửi HNX ngày 20/04, UDCons cho biết các vấn đề ngoại trừ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, khoản phải thu khó đòi, lãi quá hạn đối với khoản phải trả Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, cùng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đối với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, doanh nghiệp cho biết một số công trình có thay đổi về khối lượng và đơn giá nhưng chưa được chủ đầu tư xác nhận. Trong năm 2024 và 2025, UDCons đã trích lập dự phòng tổng cộng 50,61 tỷ đồng. Số dư khoản mục còn vướng mắc giảm từ 66,15 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 xuống còn 15,54 tỷ đồng vào năm 2025.

Với các khoản phải thu khó đòi, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 13,63 tỷ đồng. Giá trị các khoản phải thu liên quan giảm từ 14,4 tỷ đồng xuống còn 770 triệu đồng.

Một vấn đề khác liên quan đến khoản phải trả Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, gồm 39,5 tỷ đồng tiền cổ phần hóa và 25,7 tỷ đồng cổ tức giai đoạn 2009-2012. UDCons cho biết chưa ghi nhận khoản lãi quá hạn do chưa nhận được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, vấn đề xác định và phân bổ chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản cũng là nội dung được kiểm toán lưu ý. Dù doanh nghiệp đã giải trình về sự bất đồng trong việc xác định chi phí từ năm 2024, báo cáo tài chính năm 2025 vẫn tiếp tục có ý kiến ngoại trừ liên quan đến số liệu so sánh.

Không chỉ đối mặt với vấn đề kiểm toán, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của UDCons cũng cho thấy nhiều áp lực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần trong 9 tháng đạt 73,52 tỷ đồng, giảm 55,6% so với mức 165,47 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu xây lắp giảm mạnh từ 127,35 tỷ đồng xuống còn 17,36 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu bán hàng và cho thuê kho bãi đạt 33,52 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 32,4 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn đạt 18,78 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 902,88 triệu đồng cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm từ 166,72 tỷ đồng xuống 66,04 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp 7,48 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gộp 1,25 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, chi phí tài chính lên tới 27,98 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay, tương đương gần 3,7 lần lợi nhuận gộp. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 11,58 tỷ đồng, tăng so với 9,48 tỷ đồng cùng kỳ; chi phí bán hàng cũng tăng từ 520,94 triệu đồng lên 1,38 tỷ đồng.

Kết quả, UDCons lỗ sau thuế hợp nhất 35,03 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm nhẹ so với khoản lỗ 38,21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 15,18 tỷ đồng, giảm 77,7% so với cùng kỳ; doanh nghiệp lỗ sau thuế 9,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 13,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của UDCons đạt 870,91 tỷ đồng, tăng 34,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 227,82 tỷ đồng; hàng tồn kho sau dự phòng đạt 233,33 tỷ đồng, tăng so với mức 214,8 tỷ đồng đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 768,43 tỷ đồng, tăng 69,83 tỷ đồng và chiếm khoảng 88,2% tổng tài sản. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn tăng lên 749,32 tỷ đồng, cao hơn 141,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 217,9 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác là 333,43 tỷ đồng và phải trả người bán ở mức 130,99 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản ngắn hạn chỉ đạt 502,88 tỷ đồng, thấp hơn nợ ngắn hạn khoảng 246,44 tỷ đồng. Chênh lệch này cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu đến cuối tháng 9 còn 102,48 tỷ đồng, giảm so với 137,51 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, khoản lỗ sau thuế chưa phân phối tăng lên 283,68 tỷ đồng, tương đương khoảng 81,1% vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Một điểm tích cực là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận dương 16,3 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 24,76 tỷ đồng cùng kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt 30,83 tỷ đồng, tăng từ 13,13 tỷ đồng đầu năm.

Dù dòng tiền kinh doanh đã chuyển biến tích cực và mức lỗ thu hẹp so với cùng kỳ, UDCons vẫn phải đối mặt với khoản lỗ lũy kế lớn, nợ ngắn hạn cao và những vấn đề kiểm toán chưa được xử lý dứt điểm. Đây tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh cổ phiếu UDC chưa thể thoát diện cảnh báo trên sàn chứng khoán.