Lộ loạt ô tô KIA mới sắp ra mắt

Carscoops đưa tin, một tài liệu nội bộ bị rò rỉ của KIA, được trang The Korean Car Blog đăng tải cho thấy hãng đang phát triển thế hệ mới cho cả mẫu SUV Sorento và mẫu minivan Carnival, cùng các bản cập nhật cho xe bán tải Tasman và dòng xe thương mại nhẹ Bolero. Tài liệu cũng hé lộ KIA sẽ ra mắt mẫu SUV EV7 hoàn toàn mới nhằm mở rộng danh mục xe thuần điện.

KIA Sorento và Carnival sẽ có phiên bản hoàn toàn mới trong năm 2028 và 2029 (Ảnh: Carscoops).

Tài liệu này được cho là xuất phát từ Ủy ban Tự chủ việc làm của KIA, làm hé lộ chiến lược sản phẩm cho giai đoạn 2028 và 2029 tại 4 nhà máy khác nhau của hãng tại Hàn Quốc.

Theo nguồn tin rò rỉ, KIA sẽ bắt đầu sản xuất các mẫu xe "được thiết kế lại hoàn toàn" tại nhà máy Gwangmyeong, bao gồm cả một chiếc Carnival mới.

Mẫu minivan này đã ở thế hệ thứ tư từ năm 2020 và vừa nhận bản nâng cấp giữa vòng đời vào cuối năm 2023 nhằm bắt kịp thiết kế cũng như công nghệ chung của toàn bộ dòng xe.

Carnival hoàn toàn mới dự kiến sẽ được trang bị hệ thống hybrid mới lần đầu xuất hiện trên Hyundai Tucson. Cấu hình điện hóa này được đồn đoán sẽ giúp cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời bổ sung thêm các tính năng tiện ích phục vụ cho các chuyến dã ngoại, cắm trại.

Carnival được cho cũng sẽ có thêm một biến thể chạy bằng hydro vào năm 2029, nhiều khả năng sẽ dùng chung hệ thống pin nhiên liệu và bình chứa hydro từ Hyundai Nexo. Nếu chính thức ra mắt, đây sẽ là mẫu xe FCEV thương mại đầu tiên trong lịch sử của KIA.

Bên cạnh Carnival, KIA cũng đang phát triển thế hệ mới cho mẫu SUV có chung nền tảng kỹ thuật với chiếc minivan này là Sorento.

Ra mắt thế hệ thứ tư vào năm 2020, Sorento đã trải qua một đợt nâng cấp toàn diện vào năm 2023. Theo tài liệu, dự kiến Sorento thế hệ thứ năm dự kiến bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2028 tại nhà máy Gyeonggi Hwaseong, được trang bị hệ truyền động tự sạc hybrid.

Nhà máy này cũng là nơi KIA sản xuất chiếc Tasman, đồng thời mở rộng danh mục với các biến thể mới, nhiều khả năng là một mẫu SUV 3 hàng ghế sử dụng kết cấu khung gầm rời (ladder-frame) hầm hố.

Chuyển sang nhà máy Gwangju, đây sẽ là nơi sản xuất dòng xe KIA EV7 hoàn toàn mới, được định vị để cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ trung.

EV7 sẽ có kích thước lớn hơn mẫu EV5 (vốn ngang tầm Sportage) và nhỏ hơn dòng xe đầu bảng EV9. Cơ sở này cũng sẽ đảm nhận việc sản xuất phiên bản cải tiến của mẫu xe tải cabin lật lâu đời Kia Bongo vào năm 2028.

Sau cùng, nhà máy Gwangju Hanam được cho là sẽ tập trung mở rộng sản xuất các dòng xe quân sự chuyên dụng và các biến thể liên quan, đồng thời ngừng sản xuất các dòng xe bus cỡ lớn để nhường chỗ cho các mẫu xe mới xuất hiện.