Lô Lô Chải và 4 ngôi làng hưởng lợi từ du lịch

Theo Báo cáo Du lịch Bền vững mới nhất của nền tảng Booking.com, 78% du khách Việt mong muốn nguồn tiền họ chi tiêu trong chuyến đi được giữ lại cho cộng đồng địa phương. Trong khi đó, 85% tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, mang đậm bản sắc văn hóa tại điểm đến.

Những trải nghiệm gắn với kiến thức, truyền thống và lối sống bản địa không chỉ giúp du khách hiểu hơn về nơi mình đến mà còn tạo nguồn thu trực tiếp cho cộng đồng - những người gìn giữ và phát huy các giá trị ấy.

5 ngôi làng được giới thiệu dựa trên các yếu tố như từng được vinh danh tại các giải thưởng du lịch, có hoạt động đón khách và cung cấp trải nghiệm tại địa phương, cũng như nhận được nhiều lượt tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải

Tỉnh Tuyên Quang

Nằm gần điểm cực Bắc Việt Nam, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những "Làng du lịch tốt nhất năm 2025", trong hơn 270 hồ sơ đề cử trên toàn thế giới.

Danh hiệu này ghi nhận mô hình du lịch tại làng, nơi hoạt động đón khách vừa góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, vừa hỗ trợ bảo tồn văn hóa của người Lô Lô và những ngôi nhà trình tường có niên đại hàng thế kỷ.

Trong 120 hộ gia đình tại đây, hơn 50 hộ tham gia phát triển du lịch bằng cách chuyển những căn nhà cổ thành homestay do gia đình tự vận hành, đồng thời giữ lại kiến trúc truyền thống.

Lưu trú tại các homestay này góp phần tạo nguồn thu trực tiếp cho những gia đình đang gìn giữ không gian di sản. Ngoài nghỉ tại nhà trình tường, du khách có thể đi bộ trong bản, học thêu trang phục truyền thống, cũng như tham gia gieo trồng và thu hoạch nông sản cùng người dân.

Làng Lùng Tám

Tỉnh Tuyên Quang

Theo báo cáo, 28% du khách Việt từng tham gia các tour hoặc hoạt động tìm hiểu, giao lưu với người dân bản địa và văn hóa địa phương. Làng Lùng Tám là một ví dụ về loại hình trải nghiệm này.

Tại đây, nghề dệt lanh gắn với bản sắc và đời sống tâm linh của người H'Mông. Mỗi sản phẩm trải qua 41 công đoạn trước khi hoàn thiện, từ dệt, nhuộm chàm đến vẽ hoa văn bằng sáp ong với những ý nghĩa biểu tượng riêng.

Từ 10 thành viên ban đầu, Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám hiện có hơn 100 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ. Hoạt động du lịch giúp sản phẩm của các nghệ nhân tiếp cận nhiều du khách hơn, tạo thêm nguồn thu cho người dân và góp phần duy trì nghề dệt truyền thống.

Du khách có thể kết hợp tham quan Lùng Tám trong hành trình dọc cung đường Hà Giang (Ha Giang Loop) cùng hướng dẫn viên. Cổng trời Quản Bạ, Núi đôi Cô Tiên, Động Lùng Khúy và Làng Tráng Kim là những điểm có thể kết hợp trong chuyến đi, giúp du khách tìm hiểu thêm về cảnh quan, văn hóa và nghề thủ công truyền thống của khu vực.

Làng Trà Quế

Thành phố Đà Nẵng

Có lịch sử từ thế kỷ XVI, Trà Quế là một cộng đồng nông nghiệp được hình thành trên vùng đất phù sa giữa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Trên diện tích 18 ha, hơn 300 nông dân thuộc 200 hộ gia đình canh tác khoảng 20 loại rau và thảo mộc hữu cơ.

Du lịch tại đây được phát triển dựa trên nếp sống vốn có của làng, không thay thế hoạt động nông nghiệp. Kiến thức về thổ nhưỡng, mùa vụ và kỹ thuật canh tác trở thành một phần trong trải nghiệm dành cho du khách, qua đó giúp người dân có thêm nguồn thu.

Cách làm này vừa giúp nghề nông tiếp tục duy trì giá trị kinh tế, vừa tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia và giới thiệu những giá trị của làng tới du khách.

Du khách có thể ghé các vườn rau vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi người dân bắt đầu công việc đồng áng. Một chuyến tản bộ hoặc đạp xe quanh các khu vườn, kết hợp trải nghiệm thực tế, giúp du khách tìm hiểu kỹ thuật canh tác truyền thống và góp phần tạo thu nhập cho các hộ nông dân địa phương.

Làng Sa Đéc

Tỉnh Đồng Tháp

Hơn một thế kỷ qua, nghề trồng hoa tạo nên cảnh quan đặc trưng và trở thành nguồn sinh kế của xã Tân Quy Đông, thường được biết đến với tên gọi Làng hoa Sa Đéc.

Được bồi đắp bởi phù sa sông Tiền, vùng đất rộng 85 ha là nơi trồng hơn 2.000 giống hoa và cây cảnh.

Để thích nghi với địa hình ngập nước đặc thù của Đồng bằng sông Cửu Long, các nhà vườn trồng hoa trên những giàn gỗ cao và dùng thuyền di chuyển giữa các luống. Phương thức canh tác này trở thành nét đặc trưng của làng, đồng thời giúp các hộ nông dân có thêm nguồn thu từ bán hoa và các dịch vụ du lịch.

Du khách có thể kết hợp Làng hoa Sa Đéc, Vườn quốc gia Tràm Chim và rừng tràm Gáo Giồng trong hành trình tại Đồng Tháp.

Làng Thái Hải

Tỉnh Thái Nguyên

Được UN Tourism vinh danh là một trong những "Làng du lịch tốt nhất năm 2022", Thái Hải là khu bảo tồn sinh thái với hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày.

Đây là nơi sinh sống của hơn 4 thế hệ gia đình người Tày theo hình thức cộng đồng. Nguồn thu từ du lịch được đưa vào quỹ chung để phục vụ công tác bảo tồn di sản, từ tiếng nói, âm nhạc dân gian như hát Then, y học cổ truyền đến các mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Du khách có thể sinh hoạt cùng người dân Tày, tìm hiểu cách nấu rượu gạo truyền thống, hái lá chè tại các đồi chè hữu cơ và thưởng thức những bữa cơm gia đình được chế biến từ nguyên liệu thu hoạch tại địa phương.

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