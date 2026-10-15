Lô Lô Chải chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng đón mùa hoa Tam giác mạch

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại Lô Lô Chải. Ảnh: Việt Anh

Ngày 14.10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức chủ trì cuộc họp với các lực lượng chức năng và đại diện thôn Lô Lô Chải nhằm đánh giá tình hình, triển khai nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ hội.

Lô Lô Chải là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế nhờ kiến trúc nhà truyền thống độc đáo, cảnh quan đặc trưng của vùng cao nguyên đá và các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, xã Lũng Cú đón 452.005 lượt khách, đạt 82,18% kế hoạch năm. Lượng khách tăng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn cảnh quan và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang không gian du lịch, trồng cây xanh, cây ăn quả và hoa cảnh quan; vận động xã hội hóa hơn 100 triệu đồng để làm thùng rác bằng gỗ, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, công tác kiểm tra trật tự xây dựng tại Lô Lô Chải được tăng cường. Qua 3 đợt kiểm tra đối với 28 cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng đã nhắc nhở các trường hợp vi phạm và xử phạt hành chính một trường hợp với số tiền 30 triệu đồng. Một công trình xây dựng không đúng giấy phép đã được tháo dỡ phần vi phạm, tiếp tục thi công theo quy định.

Để tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, môi trường trước mùa lễ hội, lãnh đạo xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, lực lượng chức năng và thôn Lô Lô Chải khẩn trương tổng vệ sinh, thu gom vật liệu xây dựng, chỉnh trang đường làng, khu vực công cộng và các điểm tham quan; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20.10. Địa phương dự kiến thông báo tạm dừng hoạt động xây dựng từ ngày 20.10 để tập trung phục vụ công tác chuẩn bị lễ hội.

Xã Lũng Cú hướng tới xây dựng Lô Lô Chải thành điểm đến xanh, an toàn, giàu bản sắc, góp phần bảo tồn kiến trúc truyền thống và giữ gìn danh hiệu Làng du lịch tốt nhất thế giới. Ảnh: Việt Anh

Bên cạnh đó, xã Lũng Cú cũng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và điều kiện kinh doanh du lịch; rà soát hệ thống camera, cơ sở lưu trú, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Các phương án cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải được quan tâm nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu vực hồ Mắt Rồng.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, xã Lũng Cú đẩy mạnh vận động người dân thực hiện quy ước, giữ gìn nhà ở truyền thống, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần; khuyến khích phát triển các trải nghiệm văn hóa như giã bánh dân tộc Giáy, vẽ sáp ong của người Mông và ứng dụng bản đồ du lịch thông minh.

Đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống.

Với yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, Đảng ủy, chính quyền và cộng đồng xã Lũng Cú hướng tới xây dựng Lô Lô Chải thành điểm đến xanh, an toàn, giàu bản sắc, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản và nâng cao lợi ích của người dân địa phương.