Lỗ hổng zero-click và spyware đánh thuê: Apple cảnh báo người dùng iPhone tại 99 quốc gia

Apple vừa phát đi cảnh báo bảo mật đồng loạt tới khách hàng sở hữu iPhone tại 99 quốc gia, sau một đợt tấn công diện rộng bằng phần mềm theo dõi đánh thuê (Mercenary Spyware). Theo The Financial Times và TechCrunch, hãng công nghệ Mỹ đã chủ động gửi thông báo trực tiếp đến những cá nhân có khả năng cao nằm trong tầm ngắm của chiến dịch.

Nội dung cảnh báo của Apple: không nêu danh tính, nhưng yêu cầu xử lý nghiêm túc

Trong thông báo, Apple không chỉ rõ tổ chức đứng sau chiến dịch. Hãng cũng không xác nhận thiết bị của người nhận đã thực sự bị chiếm quyền điều khiển hay chưa.

Dù vậy, Apple yêu cầu người dùng xem xét thông báo một cách nghiêm túc và nhanh chóng tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia bảo mật. Công ty cũng đề nghị cân nhắc kích hoạt ngay Lockdown Mode.

Đây là chế độ phòng thủ nghiêm ngặt nhất được thiết kế riêng cho iPhone, iPad và Mac. Chế độ này nhằm ngăn phần mềm độc hại khai thác lỗ hổng trên thiết bị.

Zero-click: kiểu tấn công không cần nạn nhân thao tác

Theo The Financial Times, công cụ đáng lo ngại nhất trong các cuộc tấn công lần này là lỗ hổng "zero-click". Cơ chế này cho phép tin tặc âm thầm cài mã độc và xâm nhập hệ thống mà không cần bất kỳ tương tác nào từ nạn nhân, kể cả nhấp vào liên kết hay mở tập tin.

Đáng chú ý hơn, trong một số trường hợp, kẻ tấn công chỉ cần biết số điện thoại của mục tiêu là có thể khởi động toàn bộ chiến dịch gián điệp. Điều này khiến các thói quen phòng tránh thông thường, như không bấm vào đường dẫn lạ, trở nên kém hiệu quả trước loại tấn công này.

Cơ quan an ninh mạng Đức khuyến cáo khẩn cấp

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc thể hiện qua phản ứng của cơ quan chức năng. Tại Đức, nhiều người dùng nhận được cảnh báo của Apple vào giữa tuần trước. Văn phòng Liên bang về An toàn thông tin (BSI) nước này sau đó đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp vào cuối tuần.

BSI khuyến nghị các cá nhân liên quan mặc định rằng thiết bị của mình hiện không còn an toàn.

Làn sóng thông báo lan rộng ở nhiều vùng lãnh thổ

Ghi nhận từ TechCrunch cho thấy các thông báo xuất hiện ở hàng loạt quốc gia khác nhau. Trên mạng xã hội X, nhà làm phim Mortada đã công khai ảnh chụp màn hình cảnh báo từ Apple. Ông cho biết thông điệp này được gửi tới người dùng tại tổng cộng 99 quốc gia.

Mortada cũng chia sẻ rằng bản thân từng là mục tiêu của phần mềm gián điệp Pegasus vào các năm 2017 và 2021.

Người dùng nhận thông báo nên làm gì?

Xem thông báo của Apple là cảnh báo nghiêm túc, dù hãng chưa xác nhận thiết bị đã bị xâm nhập.

Nhanh chóng liên hệ chuyên gia bảo mật để được hỗ trợ kiểm tra.

Cân nhắc bật Lockdown Mode trên iPhone, iPad hoặc Mac.

Làm theo khuyến nghị của BSI (Đức) nếu thuộc nhóm bị ảnh hưởng: mặc định thiết bị không còn an toàn.

Nhìn chung, vụ việc cho thấy các thủ đoạn xâm nhập thiết bị cá nhân ngày càng tinh vi. Danh tính đối tượng đứng sau và mức độ thiệt hại thực tế hiện vẫn chưa được công bố.