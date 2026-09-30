Lỗ hổng xác thực JWT của Microsoft: Trợ lý AI mở khóa 17.000 tỷ dòng dữ liệu nội bộ Titan

Một lỗ hổng xác thực nghiêm trọng vừa được phát hiện trên nền tảng phân tích nội bộ Titan của Microsoft, cho phép truy cập trái phép vào hàng chục nghìn tỷ dòng dữ liệu cơ mật. Điểm đáng chú ý của vụ việc không chỉ nằm ở quy mô dữ liệu bị đe dọa, mà còn ở cách thức khai thác: một hacker 17 tuổi mang biệt danh Faav đã kết hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) tự phát triển cùng kỹ thuật kiểm thử thâm nhập để tìm ra điểm yếu sơ đẳng trong hạ tầng xác thực đám mây của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Cửa ngách API /v2/Query và sơ hở bỏ qua Azure Active Directory

Hệ thống phân tích dữ liệu nội bộ Titan của Microsoft được vận hành trên nền tảng đám mây Azure. Về mặt kiến trúc an ninh thông thường, các giao diện lập trình ứng dụng (API) quản trị của hệ thống này luôn yêu cầu kết nối mạng riêng ảo (VPN) bảo mật và phải vượt qua cổng xác thực định danh Azure Active Directory trước khi xử lý bất kỳ yêu cầu nào.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát mạng lưới, trợ lý AI mang tên Antares do Faav tự lập trình đã phát hiện một đường dẫn phụ mang tên /v2/Query. Theo thông tin phản ánh từ trang công nghệ Tom's Hardware, điểm cuối (endpoint) này tồn tại một sai sót cấu hình nghiêm trọng: nó hoàn toàn bỏ qua bước kiểm soát đăng nhập qua Azure Active Directory và không bắt buộc sử dụng VPN. Nguy hiểm hơn, endpoint này được thiết kế để tiếp nhận và thực thi trực tiếp các câu lệnh truy vấn SQL từ người dùng.

Lỗ hổng kiểm tra chữ ký số JSON Web Token (JWT)

Khi Faav gửi yêu cầu truy vấn đến endpoint /v2/Query, máy chủ ban đầu từ chối thực thi và phản hồi lỗi do thiếu chuỗi định danh JSON Web Token (JWT). JWT là tiêu chuẩn mở phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại, cấu thành từ ba phần tách biệt bằng dấu chấm: Header (tiêu đề thuật toán mã hóa), Payload (chứa thông tin người dùng và quyền hạn), và Signature (chữ ký số dùng để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu).

Về nguyên tắc an toàn thông tin, máy chủ nhận JWT bắt buộc phải dùng khóa bí mật (secret key) hoặc khóa công khai (public key) tương ứng để giải mã và kiểm tra chữ ký số. Nếu chữ ký không khớp, toàn bộ token lập tức bị hủy bỏ. Tuy nhiên, khâu kiểm soát trên nền tảng Titan lại mắc một lỗi kiến trúc căn bản: hệ thống chỉ kiểm tra xem chuỗi JWT có tồn tại trong phần tiêu đề yêu cầu hay không, mà hoàn toàn bỏ qua bước xác minh chữ ký mật mã đi kèm.

Nhận biết được kẽ hở này, Faav chỉ cần tạo một chuỗi JWT tùy ý, tự gán cho tài khoản của mình đặc quyền quản trị viên cao nhất mà không cần khóa ký hợp lệ từ Microsoft. Máy chủ tiếp nhận chuỗi mã giả mạo này, mặc định xem đây là phiên làm việc hợp lệ và cấp toàn quyền thao tác cơ sở dữ liệu cho kẻ tấn công.

Hậu quả thực tế và quy mô dữ liệu bị phơi bày

Sau khi vượt qua bức tường kiểm soát, quyền hạn giả mạo đã cấp cho Faav khả năng trích xuất toàn bộ dữ liệu nhân sự của Microsoft. Hacker trẻ tuổi đã tiếp cận được danh sách chi tiết của 25.000 nhân viên tập đoàn, đi kèm các sơ đồ tổ chức, chức vụ và báo cáo vận hành nội bộ.

Mức độ nghiêm trọng tăng vọt khi Faav tiến hành truy vấn sâu hơn vào kho dữ liệu phân tích thuộc công cụ tìm kiếm Bing. Tại đây, quyền truy cập mở toang khối lượng dữ liệu khổng lồ lên tới 17.000 tỷ dòng thông tin được lưu trữ trên nền tảng Titan. Việc để lộ khối lượng bản ghi khổng lồ này có thể gây ra những rủi ro an ninh mạng chưa từng có nếu rơi vào tay các nhóm tấn công có chủ đích.

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và trực giác con người

Thành công của Faav trong việc phát hiện điểm yếu này bắt nguồn từ chiến lược kết hợp công nghệ độc đáo. Hacker 17 tuổi đã để trợ lý AI Antares kiên trì quét toàn diện hệ thống mạng suốt 10 ngày đêm liên tục mà không gây gián đoạn. Công cụ này chịu trách nhiệm thu thập, phân tích bề mặt tấn công và phát hiện các đường dẫn bất thường như /v2/Query.

Tuy vậy, AI chỉ đóng vai trò trinh sát và chỉ điểm. Chính trực giác phán đoán của con người khi kiểm thử phản hồi lỗi JWT đã giúp Faav phát hiện ra điểm bất thường trong logic xác thực chữ ký của máy chủ. Sau khi nắm quyền kiểm soát, hacker trẻ tuổi đã tuân thủ quy tắc ứng xử có đạo đức bằng cách gửi toàn bộ báo cáo chi tiết về chương trình săn lỗi nhận thưởng (Bug Bounty) của Microsoft.

Đến cuối tháng 9, Microsoft đã chính thức vá lỗ hổng nói trên, đồng thời trao tặng khoản tiền thưởng 5.000 USD cho Faav nhằm ghi nhận đóng góp trong việc bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công mạng.