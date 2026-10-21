Lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP khiến nhiều trang web chính phủ phải ngắt kết nối

Hàng loạt trang web chính phủ tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới đã đồng loạt bị ngắt kết nối mạng internet (offline) vào ngày 21/10.

Sự cố này diễn ra sau khi các lỗ hổng nghiêm trọng trong một ngôn ngữ lập trình phổ biến được phát hiện, khiến các nhà quản trị mạng phải khẩn trương hành động để bảo vệ hệ thống của họ.

Một ngày trước đó, các nhà phát triển ngôn ngữ lập trình PHP cho biết họ đã xác định được hai lỗ hổng đặc biệt nguy hiểm, đồng thời hối thúc người dùng cập nhật hệ thống ngay khi có bản vá lỗi.

Trước những báo cáo cho thấy tin tặc đã bắt đầu khai thác các lỗ hổng này để xâm nhập hệ thống, các cơ quan chính phủ tại Hà Lan và Phần Lan nằm trong số những đơn vị đầu tiên chủ động tạm ngừng kết nối internet các trang web để phòng ngừa rủi ro.

Công ty an ninh mạng Wiz thuộc sở hữu của Tập đoàn Alphabet ngày 21/10 cho biết họ đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Wiz khẳng định đây là "những lỗ hổng nghiêm trọng nhất từng được AI phát hiện."

Trong khi đó, Wikimedia Foundation, tổ chức vận hành bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia, cùng ngày cho biết đang trong quá trình xử lý các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Wikimedia Foundation xác nhận tất cả các hệ thống do tổ chức này hỗ trợ cũng như các hệ thống do các tình nguyện viên vận hành có sử dụng PHP đều bị ảnh hưởng. Do đó, Wikimedia Foundation tạm thời ngừng hoạt động một số hệ thống khác như một biện pháp phòng ngừa rủi ro cho đến khi chúng có thể được cài đặt bản vá lỗi an toàn.

PHP là nền tảng cốt lõi của phần lớn mạng internet toàn cầu, do đó sự cố này dấy lên lo ngại rằng một số lượng lớn các trang web có thể đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Giới chức an ninh mạng cho biết tất cả các phiên bản PHP từ PHP 5 trở lên đều có thể bị ảnh hưởng, dù các nhà phát triển PHP vẫn chưa công bố danh sách các phiên bản cụ thể gặp lỗ hổng.

Ông Dane Knecht, Giám đốc công nghệ Công ty công nghệ và cung cấp dịch vụ hạ tầng internet cloudflare (Mỹ), cho biết các đợt tấn công đã bắt đầu xuất hiện và cloudflare đang khẩn trương cập nhật quy tắc tường lửa như một giải pháp tạm thời.

Các cơ quan an ninh mạng tại châu Âu, Australia, Nhật Bản và Anh đã hối thúc người dùng PHP cập nhật ngay lập tức hoặc tạm thời ngừng hoạt động trang web cho đến khi hoàn tất việc cài đặt bản vá lỗi./.