Lộ hoạt động mại dâm 'tour du lịch' ở Cao Bằng từ những dấu hiệu bất thường trên mạng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, khoảng 0h30 ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Nguyễn Huệ tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H. trên địa bàn xã Nguyễn Huệ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm. Công an đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, những người mua dâm liên hệ với M.P.T (SN 2003, trú tại xã Đàm Thủy) qua mạng xã hội để tìm người bán dâm.

Sau đó, M.P.T kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi lần mua bán dâm.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, phát hiện có nhiều cặp đôi đang có hành vi mua, bán dâm - (ảnh CACB).

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt và thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm dưới hình thức “tour du lịch”, từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.