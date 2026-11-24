Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy chúc mừng doanh nghiệp xuất khẩu thành công lô hàng thủy sản chính ngạch đầu tiên qua cửa khẩu.

Lô hàng gồm hơn 2 tấn tôm hùm tươi sống, có nguồn gốc từ tỉnh Khánh Hòa, được vận chuyển và xuất khẩu sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Lô hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện xuất khẩu chính ngạch.

Lô hàng thủy sản chính ngạch đầu tiên xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Việc xuất khẩu thành công lô hàng thủy sản đầu tiên qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy không chỉ mở thêm mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu mà còn góp phần đa dạng hóa các mặt hàng giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác tiềm năng thị trường Trung Quốc. Đây cũng là tiền đề để mở rộng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản qua cửa khẩu trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế khu vực biên giới của tỉnh.