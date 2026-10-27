Lộ đường đi của 700 kg trứng gà non từ Trung Quốc vào Việt Nam

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu Lào Cai phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép trứng gà non có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức vận chuyển trái phép số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đường dây có khoảng 30-50 đối tượng tham gia, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương đối tinh vi. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới, hành khách du lịch, cho hàng hóa vào ba lô, túi xách và ngụy trang phía trên bằng vật dụng cá nhân nhằm che giấu hàng hóa. Sau đó, các đối tượng xuất nhập cảnh nhiều lần để đưa hàng qua cửa khẩu.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép trứng gà non có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Sau khi đưa hàng vào Việt Nam, hàng hóa được vận chuyển về các kho tập kết, bảo quản bằng hệ thống kho lạnh, đóng gói rồi chuyển đi tiêu thụ tại các địa phương trong nội địa. Theo thông tin xác minh ban đầu, lượng hàng vận chuyển trái phép có thể lên tới hàng tấn mỗi ngày.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức canh gác kho hàng, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người theo dõi dọc các tuyến đường vận chuyển nhằm phát hiện, cảnh báo khi có động thái bất thường.

Vào hồi 10h50 ngày 25/10, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc tổ dân phố 28 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây.

Trong đó, Nguyễn Quang Lư, sinh ngày 5/4/1994 và Trần Đức Tiến, sinh ngày 21/8/1982, cùng đăng ký thường trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, mỗi người đang vận chuyển 30 kg trứng gà non không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa này được xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc, đang trong tình trạng chảy nước, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và không khai báo thủ tục hải quan theo quy định.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng tại khu vực đường Triệu Quang Phục, thuộc tổ dân phố 30 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 641kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn, sinh ngày 16/6/1986, hiện ở tại thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, bảo quản, trông giữ. Tổng số lượng trứng gà non bị bắt giữ tại cửa khẩu và kho hàng khoảng 700 kg.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg. Sau khi nhận chỉ đạo từ đối tượng tổ chức, người vận chuyển chuẩn bị ba lô, túi xách, xuất cảnh qua cửa khẩu, đến khu vực giao nhận để lấy hàng rồi vận chuyển trở lại Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh, mỗi người tự di chuyển bằng xe máy, đi qua các khu vực đông dân cư, thay đổi lộ trình và đi lòng vòng trước khi đưa hàng về kho nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện, theo dõi. Tại kho tập kết, các đối tượng được bố trí kiểm tra, nhận dạng trước khi cho vào giao hàng.

Khi hàng được đưa về kho, các đối tượng tổ chức kiểm đếm, tập kết, đóng vào thùng xốp, cấp đông bằng hệ thống container lạnh loại 40 feet, sau đó gửi cho khách hàng trong nội địa thông qua xe khách liên tỉnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây và vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.